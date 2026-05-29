Hamarosan világszerte felbukkanhat a MQ-28-as csúcsfegyver: ez jelentheti a hadviselés jövőjét

A vállalat közleménye szerint a Ghost Bat legalább három bevetést teljesített a Point Mugu-i tengeri gyakorlótéren, a dél-kaliforniai partok mentén. A támaszpont ideális helyszín a pilóta nélküli légi járművek tesztelésére. Közvetlenül az óceánparton fekszik, és mezőgazdasági területek veszik körül, így minimális a civilekre leselkedő kockázat. A Boeing Australia az eseményt az MQ-28 "első, szövetséges légtérben végrehajtott nemzetközi műveletének" nevezte, bár a tesztek pontos kezdési dátumát nem közölték.
Az újonnan közzétett felvételeken a Ghost Bat kétszínű szürke festést, valamint az orr-részbe épített infravörös célkereső és -követő rendszert (IRST) visel. Ez eltér attól a korábbi, narancssárga jelölésű példánytól, amely tavaly decemberben Pete Hegseth védelmi miniszter Point Mugu-i látogatásakor tűnt fel a háttérben. Az MQ-28 moduláris kialakítású, orrszekciója pedig gyorsan cserélhető. Ennek köszönhetően a drón különféle szenzorokat és egyéb hasznos terhelést is képes befogadni.
A típus 2021 óta repül Ausztráliában, ahol az Ausztrál Királyi Légierő (RAAF) eddig nyolc előszériás Block 1 példányt vett át.
A Boeing jelenleg a kilencdarabos Block 2 széria első gépén dolgozik, amely átmenetet képez a már hadrafogható Block 3 változat felé. Ez utóbbi lényegesen nagyobb lesz, megnövelt hatótávolsággal és belső fegyvertérrel is rendelkezik majd. A fegyvertér egy darab AIM-120 AMRAAM közepes hatótávolságú légiharc-rakétát, vagy két GBU-39/B kis átmérőjű bombát lesz képes hordozni. A Block 1-es gépekkel már végrehajtottak éles AIM-120-as rakétaindítást is. Emellett sikeresen demonstrálták a közös műveleti képességet az E-7A Wedgetail légtérfelderítő és irányító repülőgépekkel, valamint az F/A-18F Super Hornet vadászgépekkel.
A Boeing nyíltan kommunikálja exporttörekvéseit. Japánt már konkrétan is megnevezték potenciális vásárlóként, márciusban pedig a Rheinmetall vállalattal közösen ajánlották a Ghost Bat drónt Németországnak. Korábban az Egyesült Királyságnak is felajánlottak egy repülőgép-hordozókról is üzemeltethető, fékhoroggal ellátott változatot. Emellett az indo-csendes-óceáni térség több, egyelőre meg nem nevezett országával is tárgyalásokat folytatnak.
A Point Mugu-i tesztek valódi tétjét az amerikai haditengerészet repülőgép-hordozókról üzemeltethető CCA (Collaborative Combat Aircraft – együttműködő harci repülőgép) programja adja. 2025 szeptemberében a haditengerészet a Boeing, az Anduril, a General Atomics és a Northrop Grumman vállalatoknak ítélt oda szerződéseket hordozófedélzeti, együttműködő harci drónok koncepciójának kidolgozására. A flotta korábban "erős érdeklődést" mutatott az MQ-28 mesterséges intelligenciával vezérelt autonómiája és moduláris felépítése iránt. Ugyanakkor a haditengerészet saját bevallása szerint is lemaradásban van a légierő és a tengerészgyalogság hasonló drónfejlesztéseihez képest, így a programjuk jelenleg is formálódik.
Címlapkép forrása: Carla Gottgens/Bloomberg via Getty Images
