Irán elismerte: az utolsó simításokat végzik a békén, de még nincs végső döntés
Irán elismerte: az utolsó simításokat végzik a békén, de még nincs végső döntés

Tájékozott források szerint az Irán és az Egyesült Államok közötti megállapodás jóváhagyása az utolsó szakaszába lépett Teheránban, végleges döntés azonban még nem született. Irán egyúttal cáfolta, hogy az egyetértési nyilatkozat a nukleáris anyagok megsemmisítéséről rendelkezne.

A Fársz iráni hírügynökség szerint iráni források megerősítették, hogy

az Egyesült Államokkal kötött megállapodás ratifikációs folyamata a záró fázisba ért, ugyanakkor hangsúlyozták, hogy a végső döntést Teherán még nem hozta meg. A jóváhagyás pontos menetrendjéről egyelőre nem közöltek részleteket.

Irán ezzel párhuzamosan egyértelművé tette, hogy az amerikai szankciók feloldása után a Hormuzi-szorost csak a saját, előre meghatározott feltételei szerint nyitja meg újra a hajóforgalom előtt. Ez arra utal, hogy Teherán a megállapodástól függetlenül is ragaszkodik a stratégiai fontosságú vízi út feletti ellenőrzéshez. A vezetés nem kíván automatikusan visszatérni a korábbi status quóhoz.

A legfontosabb új elem, hogy az iráni illetékesek határozottan cáfolták azokat az értesüléseket, amelyek szerint az egyetértési nyilatkozat rendelkezne az iráni nukleáris anyagok megsemmisítéséről. A források szerint ez az állítás "teljességgel alaptalan", vagyis a dokumentumban nem szerepel ilyen kitétel.

A nyilatkozatok arra engednek következtetni, hogy Teherán igyekszik kezelni a belpolitikai nyomást. A politikai vezetés egyszerre jelzi a megállapodás közelségét, miközben fenntartja a nemzeti szuverenitásra vonatkozó garanciákat mind a nukleáris program, mind a Hormuzi-szoros kérdésében.

Forrás: Reuters

