  • Megjelenítés
Iráni háború: itt vannak Trump követelései!
Globál

Iráni háború: itt vannak Trump követelései!

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Donald Trump amerikai elnök a Truth Social médiafelületen tette közzé, milyen követelései vannak az iráni háború lezárása kapcsán.

Iránnak el kell fogadnia, hogy soha nem lesz nukleáris fegyvere vagy atombombája

- kezdi a posztot Donald Trump, majd sorolja a további igényeket:

  • A HORMUZI-SZOROSNAK AZONNAL MEG KELL NYÍLNIA, DÍJFIZETÉS NÉLKÜL, A KORLÁTOZÁSMENTES HAJÓFORGALOM ELŐTT, MINDKÉT IRÁNYBAN.

  • Minden vízi aknát (bombát), ha van ilyen, hatástalanítani kell.
  • Azok a hajók, amelyek a szorosban rekedtek a haditengerészeti blokádunk miatt, amelyet most feloldunk, megkezdhetik a hazafelé indulás folyamatát!
  • A dúsított uránt az Egyesült Államok fogja kiásni (amely, a megállapodás szerint, Kína mellett az egyetlen ország, amely rendelkezik az ehhez szükséges műszaki képességgel), szoros koordinációban és együttműködésben az Iráni Iszlám Köztársasággal, valamint a Nemzetközi Atomenergia-ügynökséggel, majd megsemmisíti azt.
  • Pénzmozgás további értesítésig nem történik.

Más, jóval kisebb jelentőségű kérdésekben is megállapodás született az elnök szerint, aki most a Válságteremben tart megbeszélést, hogy meghozza a végső döntést.

Még több Globál

Elárulta Putyin, hogy áll a háború és Európára feni-e a fogát

Megdöbbentő adatok láttak napvilágot Moszkva rettegett Oresnyik-rakétarendszeréről – Ez sok mindent megváltoztat

Különös dolgok történnek Oroszországban - Mi lesz így az üzemanyaggal?

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Konferencia ajánló

Portfolio X-Cycling Day

Portfolio X-Cycling Day

2026. június 2.

Padel X Network Cup

2026. június 2.

Property X 2026

2026. június 2.

ZALAEGERSZEG - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. június 9.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Ursula von der Leyen bejelentette: 6000 milliárd forintot szabadított ki Magyar Péter
Bejelentette a rendőrség: elfogták K. Endrét
Dróntámadás érte Romániát, a magyar kormány is megszólalt – Híreink az orosz–ukrán háborúról pénteken
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility