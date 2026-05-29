Iráni háború: itt vannak Trump követelései!

Donald Trump amerikai elnök a Truth Social médiafelületen tette közzé, milyen követelései vannak az iráni háború lezárása kapcsán.

Iránnak el kell fogadnia, hogy soha nem lesz nukleáris fegyvere vagy atombombája

- kezdi a posztot Donald Trump, majd sorolja a további igényeket:

A HORMUZI-SZOROSNAK AZONNAL MEG KELL NYÍLNIA, DÍJFIZETÉS NÉLKÜL, A KORLÁTOZÁSMENTES HAJÓFORGALOM ELŐTT, MINDKÉT IRÁNYBAN.

Minden vízi aknát (bombát), ha van ilyen, hatástalanítani kell.

Azok a hajók, amelyek a szorosban rekedtek a haditengerészeti blokádunk miatt, amelyet most feloldunk, megkezdhetik a hazafelé indulás folyamatát!

A dúsított uránt az Egyesült Államok fogja kiásni (amely, a megállapodás szerint, Kína mellett az egyetlen ország, amely rendelkezik az ehhez szükséges műszaki képességgel), szoros koordinációban és együttműködésben az Iráni Iszlám Köztársasággal, valamint a Nemzetközi Atomenergia-ügynökséggel, majd megsemmisíti azt.

Pénzmozgás további értesítésig nem történik.

Más, jóval kisebb jelentőségű kérdésekben is megállapodás született az elnök szerint, aki most a Válságteremben tart megbeszélést, hogy meghozza a végső döntést.

