ISW: saját tábornokai verik át Putyint – Totál sötétben tapogatózik az orosz vezető

A jelentés alapja egy kiszivárgott orosz védelmi minisztériumi térkép, melyen
számos olyan település szerepel, mint orosz kézen lévő szektor, melyet valójában az ukránok ellenőriznek.
Az ISW szerint ehhez hasonló, hamis térképek alapján tesz jelentéseket Valerij Geraszimov orosz vezérkari főnök Vlagyimir Putyin elnöknek is, akinek így teljesen hamis képe van az ukrajnai háború alakulásáról.
Az ISW megjegyzi: az ilyen, hamis harctéri képet mutató térképek régóta problémát jelentenek az orosz katonai döntéshozatalban, megfigyelhető volt ez a tendencia Kupjanszk ostromakor is.
Ahogy orosz katonai bloggerek rávilágítanak: a túlzó orosz sikerekről szóló, hamis térképek használata rendszeresen oda vezet, hogy a harctéri parancsnokok és harcoló alakulatok extrém nagy nyomás alá kerülnek, hogy valóban szerezzék is meg azokat a szektorokat, melyek a térképen mint „felszabadított terület” szerepelnek. Ebből következnek az értelmetlen „húsrohamok,” mely során nagy létszámú gyalogosalakulatokkal, frontális támadás során próbálnak elfoglalni az oroszok megerősített védelmű ukrán településeket, hatalmas veszteségek árán.
Ironikus módon az erőforrások hatékonytalan felhasználásából pont hogy kevesebb és nem több harctéri siker következik.
Az ISW végül megállapítja: a túlzó sikerekről szóló térképek miatt gondolja azt Putyin, hogy őszre el fogja tudni foglalni egész Donyeck megyét, holott az orosz előretörés az év folyamán folyamatosan lassult – az év elejétől május közepéig alig 104 négyzetkilométernyi területet foglaltak Ukrajnából.
