  • Megjelenítés
Jön az erős jobboldali fordulat? Elszabadult az erőszak a sorsdöntő választás előtt, tucatnyian haltak meg a dzsungelben
Globál

Jön az erős jobboldali fordulat? Elszabadult az erőszak a sorsdöntő választás előtt, tucatnyian haltak meg a dzsungelben

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Kolumbiában éles politikai megosztottság közepette tartják vasárnap az elnökválasztás első fordulóját. A szavazást megelőző napokban ugyanakkor súlyos fegyveres összecsapások rázták meg az országot - számol be a Reuters.

A közvélemény-kutatásokat a baloldali Történelmi Paktum jelöltje, a 63 éves Iván Cepeda vezeti, aki Gustavo Petro társadalmi programjainak kiterjesztését és a fegyveres csoportokkal való békés rendezést ígéri. Petro a latin-amerikai ország első baloldali – és volt gerillaharcos – elnökeként 2022-ben lépett hivatalba.

Cepeda, akinek kommunista vezető édesapját 1994-ben egy jobboldali félkatonai szervezet merényletben meggyilkolta, emellett nagyobb újraeolsztást biztosító adóreformot hirdetett a szociális kiadások finanszírozására és nyitottnak mutatkozott az alkotmány újraírására is.

Programját "szociális kapitalizmusnak" nevezi,

mely keretében egymillió hektár földet juttatna a belső konfliktusok áldozatainak, bővítené a szociális ellátásokat, és közösségi hozzáférést biztosítana a beruházási és élelmiszergazdasági állami szerződésekhez.

Még több Globál

Dróntámadás érte Romániát, a magyar kormány is megszólalt – Híreink az orosz–ukrán háborúról pénteken

Épphogy ébredezni kezdett a NATO az orosz dróntámadás után, Moszkva máris nyíltan fenyegeti Romániát

Kijöttek a friss számok: drámai, ami zajlik a világ egyik legnépesebb országában

A jobboldali kihívó: Bukele 2.0?

Cepeda fő jobboldali kihívója a politikai zöldfülű, Abelardo De La Espriella (címlapképünkön). A "Tigris" becenevet viselő 47 éves ügyvéd és üzletember a közbiztonság, az államapparátus karcsúsítása, valamint a gazdaság újraélesztése köré építette kampányát.

De La Espriella Tíz megabörtön építését ígéri, és teljesen kizárja a fegyveres csoportokkal való béketárgyalást.

Retorikája és megjelenése miatt sokan a salvadori elnökhöz, Nayib Bukeléhez hasonlítják, bár ő tagadja a párhuzamot. Bár a (szélső)jobboldalra sorolják, ügyvédi munkája során olyan ügyfeleket is képviselt, mint a Nicolás Maduro javára elkövetett pénzmosással vádolt Alex Saab, valamint több, félkatonai csoportokhoz kötődő személy.

Kapcsolódó cikkünk

Nyert a baloldal, de van egy csavar a történetben: már káoszt jósolnak, pedig az elnökválasztás még csak most jön Kolumbiában

Újabb diktátor van születőben? Elfogadták az "élethossziglan elnökség" alkotmánymódosítást El Salvadorban

Nem hátrál Donald Trump kormánya: sosem fog visszatérni a tévesen kitoloncolt férfi

Nem kegyelmez Donald Trump: amerikai állampolgárokat is egy salvadori megabörtönbe deportálhat

"Hupszi, túl késő": hiába a bíróság tiltása, nem állt le Donald Trump deportálási művelete

A kolumbiai jobboldalt megosztja, hogy

az Álvaro Uribe volt elnök által támogatott Paloma Valencia szenátor is indul a választáson.

Valencia szintén a biztonságot és a gazdasági fellendülést helyezte kampánya előterébe. A társasági adó csökkentését, az egészségügy és az igazságszolgáltatás reformját, valamint a Petro-féle béketárgyalások lezárását ígéri. A centrista jelöltek – köztük Sergio Fajardo volt tartományi kormányzó és Claudia López korábbi bogotái polgármester – a korábbi választásokhoz képest messze sereghajtónak számítanak a felmérések alapján.

Több tucat halott a kiújult gerillaharcokban

alig pár nappal a vasárnapi elnökválasztás előtt súlyos összecsapások robbantak ki Kolumbia délkeleti részén, Guaviare megye dzsungeleiben,

amelyet stratégiai jelentőségű kokaintermelő és -kereskedelmi régiónak tekintenek.

A FARC gerillaszervezet két szakadár frakciója, az Iván Mordisco, illetve a Calarcá Córdoba vezette szárny között robbantak ki a harcok. A bogotái kormány és a FARC közötti 2016-os békemegállapodást mindkét csoport elutasította, noha a szervezet mintegy 13 ezer tagja akkor letette a fegyvert.

A Córdoba-féle gerillacsoport béketárgyalásokba kezdett Petro kormányzatával, amellyel Mordisco csoportja továbbra is konfliktusban áll, miután az állam 2024-ben felfüggesztette a velük kötött kétoldalú tűzszünetet.

Az egyik fél közlése szerint legalább 52 harcos vesztette életét, ami az utóbbi hónapok legsúlyosabb fegyveres incidensének számít. A kolumbiai védelmi miniszter és a hadsereg megerősítette az összecsapások tényét, de a halálos áldozatokról nem közölt pontos adatot.

Múlt héten a FARC legnagyobb disszidenscsoportja, a Központi Főparancsnokság bejelentette, május 20. és június 10. között felfüggesztik a kormányerők elleni katonai műveleteiket, de ez a többi fegyveres csoportra nem vonatkozik. A Nemzeti Felszabadítási Hadsereg (ELN) lázadói szintén fegyverszünetet hirdettek a választások előtt.

Csütörtökön a kínai Cidzsin Gold vállalat buriticái aranybányáját támadás érte, egy munkás meghalt, egy másik pedig megsérült.

Ha a felmérések nem tévednek, várhatóan egyik jelölt sem szerez vasárnap abszolút többséget, így az első két helyezett várhatóan egy június 21-i második fordulóban mérkőzik meg egymással. A több mint 41 millió szavazásra jogosult kolumbiai állampolgár helyi idő szerint reggel nyolctól járulhat az urnákhoz, miközben az új elnökre súlyos gazdasági és biztonsági kihívások várnak.

Kapcsolódó cikkünk

Történelmi rekordot döntött az európai ország: a bevándorlás miatt eszeveszett tempóban nő a lakosság

Színre lépett és asztalra csapott az "anti-Trump": gyűlnek már felette a sötét felhők, de még sincs minden veszve?

Váratlan bejelentést tettek a rettegett lázadók: felfüggesztik a támadásokat az elnökválasztás idejére

Úgy néz ki, igaz, amit Moszkva mondott: elismerte a távoli ország, hogy több ezer fegyverese harcol az ukrán fronton

Robbantottak Kolumbiában, többen meghaltak

Lezuhant Kolumbiában egy repülőgép, 125 emberrel a fedélzeten

Címlapkép forrása: Jair F. Coll/Bloomberg via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Konferencia ajánló

Portfolio X-Cycling Day

Portfolio X-Cycling Day

2026. június 2.

Padel X Network Cup

2026. június 2.

Property X 2026

2026. június 2.

ZALAEGERSZEG - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. június 9.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Bejelentette a rendőrség: elfogták K. Endrét
Tisza-kormány: nagy bejelentések jöttek Brüsszelből, reagálnak a miniszterek
Gripeneket kapnak az ukránok, Moszkva bevetette a szuperritka cirkálókétáját – Híreink az orosz-ukrán háborúról csütörtökön
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility