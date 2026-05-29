Jön az erős jobboldali fordulat? Elszabadult az erőszak a sorsdöntő választás előtt, tucatnyian haltak meg a dzsungelben

A közvélemény-kutatásokat a baloldali Történelmi Paktum jelöltje, a 63 éves Iván Cepeda vezeti, aki Gustavo Petro társadalmi programjainak kiterjesztését és a fegyveres csoportokkal való békés rendezést ígéri. Petro a latin-amerikai ország első baloldali – és volt gerillaharcos – elnökeként 2022-ben lépett hivatalba.
Cepeda, akinek kommunista vezető édesapját 1994-ben egy jobboldali félkatonai szervezet merényletben meggyilkolta, emellett nagyobb újraeolsztást biztosító adóreformot hirdetett a szociális kiadások finanszírozására és nyitottnak mutatkozott az alkotmány újraírására is.
Programját "szociális kapitalizmusnak" nevezi,
mely keretében egymillió hektár földet juttatna a belső konfliktusok áldozatainak, bővítené a szociális ellátásokat, és közösségi hozzáférést biztosítana a beruházási és élelmiszergazdasági állami szerződésekhez.
A jobboldali kihívó: Bukele 2.0?
Cepeda fő jobboldali kihívója a politikai zöldfülű, Abelardo De La Espriella (címlapképünkön). A "Tigris" becenevet viselő 47 éves ügyvéd és üzletember a közbiztonság, az államapparátus karcsúsítása, valamint a gazdaság újraélesztése köré építette kampányát.
De La Espriella Tíz megabörtön építését ígéri, és teljesen kizárja a fegyveres csoportokkal való béketárgyalást.
Retorikája és megjelenése miatt sokan a salvadori elnökhöz, Nayib Bukeléhez hasonlítják, bár ő tagadja a párhuzamot. Bár a (szélső)jobboldalra sorolják, ügyvédi munkája során olyan ügyfeleket is képviselt, mint a Nicolás Maduro javára elkövetett pénzmosással vádolt Alex Saab, valamint több, félkatonai csoportokhoz kötődő személy.
A kolumbiai jobboldalt megosztja, hogy
az Álvaro Uribe volt elnök által támogatott Paloma Valencia szenátor is indul a választáson.
Valencia szintén a biztonságot és a gazdasági fellendülést helyezte kampánya előterébe. A társasági adó csökkentését, az egészségügy és az igazságszolgáltatás reformját, valamint a Petro-féle béketárgyalások lezárását ígéri. A centrista jelöltek – köztük Sergio Fajardo volt tartományi kormányzó és Claudia López korábbi bogotái polgármester – a korábbi választásokhoz képest messze sereghajtónak számítanak a felmérések alapján.
Több tucat halott a kiújult gerillaharcokban
alig pár nappal a vasárnapi elnökválasztás előtt súlyos összecsapások robbantak ki Kolumbia délkeleti részén, Guaviare megye dzsungeleiben,
amelyet stratégiai jelentőségű kokaintermelő és -kereskedelmi régiónak tekintenek.
A FARC gerillaszervezet két szakadár frakciója, az Iván Mordisco, illetve a Calarcá Córdoba vezette szárny között robbantak ki a harcok. A bogotái kormány és a FARC közötti 2016-os békemegállapodást mindkét csoport elutasította, noha a szervezet mintegy 13 ezer tagja akkor letette a fegyvert.
A Córdoba-féle gerillacsoport béketárgyalásokba kezdett Petro kormányzatával, amellyel Mordisco csoportja továbbra is konfliktusban áll, miután az állam 2024-ben felfüggesztette a velük kötött kétoldalú tűzszünetet.
Az egyik fél közlése szerint legalább 52 harcos vesztette életét, ami az utóbbi hónapok legsúlyosabb fegyveres incidensének számít. A kolumbiai védelmi miniszter és a hadsereg megerősítette az összecsapások tényét, de a halálos áldozatokról nem közölt pontos adatot.
Múlt héten a FARC legnagyobb disszidenscsoportja, a Központi Főparancsnokság bejelentette, május 20. és június 10. között felfüggesztik a kormányerők elleni katonai műveleteiket, de ez a többi fegyveres csoportra nem vonatkozik. A Nemzeti Felszabadítási Hadsereg (ELN) lázadói szintén fegyverszünetet hirdettek a választások előtt.
Csütörtökön a kínai Cidzsin Gold vállalat buriticái aranybányáját támadás érte, egy munkás meghalt, egy másik pedig megsérült.
Ha a felmérések nem tévednek, várhatóan egyik jelölt sem szerez vasárnap abszolút többséget, így az első két helyezett várhatóan egy június 21-i második fordulóban mérkőzik meg egymással. A több mint 41 millió szavazásra jogosult kolumbiai állampolgár helyi idő szerint reggel nyolctól járulhat az urnákhoz, miközben az új elnökre súlyos gazdasági és biztonsági kihívások várnak.
Címlapkép forrása: Jair F. Coll/Bloomberg via Getty Images
