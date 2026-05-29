Kemény figyelmeztetés jött: nagy baj lehet, ha nem nyílik meg a Hormuzi-szoros
A Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) és a Világbank vizsgálja a közös fellépés lehetőségeit az energiaellátás biztonságának megerősítésére. A globális szállítási útvonalakon tapasztalható fennakadások és a csökkenő készletek ugyanis komoly kockázatot jelentenek az üzemanyagpiacok stabilitására, valamint a gazdaságok ellenálló képességére.
A szállítási útvonalak forgalma továbbra sem állt vissza a korábbi szintre, ami tartós feszültséget okoz a globális olajellátási láncban - figyelmeztet a kereskedelmi világszervezet (WTO). A helyzet különösen aggasztó, mivel az elhúzódó fennakadások fokozatosan felélik a rendelkezésre álló készleteket. Ezek a tartalékok hagyományosan pufferként szolgálnak a piaci egyensúly fenntartásában.

A készletek csökkenése közvetlen kockázatot jelent az üzemanyag-ellátás biztonságára nézve. Ha a jelenlegi tendenciák folytatódnak, a tartalékok szűkülése nemcsak az árakat hajthatja felfelé, hanem a kínálati oldal rugalmasságát is érdemben korlátozhatja - teszi hozzá a WTO.

Ez a fogyasztó országokat különösen sebezhetővé teszi az esetleges további ellátási sokkokkal szemben.

Az IEA és a Világbank képviselői az elmúlt időszakban közösen vizsgálták azokat a lehetőségeket, amelyekkel többoldalú és kétoldalú lépéseken keresztül tovább erősíthető a közös fellépés hatékonysága. A tárgyalások célja, hogy a nemzetközi intézmények összehangolt eszköztárral reagálhassanak a piaci kockázatokra.

A két szervezet együttműködése a gazdasági ellenálló képesség erősítésére is kiterjed. Felismerték ugyanis, hogy az energiapiaci zavarok hatásai messze túlmutatnak az ágazat határain. Ezek a problémák az élelmiszeráraktól kezdve a szállítási költségeken át a fejlődő országok fizetési mérlegéig számos területen éreztetik a hatásukat.

Forrás: Reuters

