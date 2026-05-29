Kémet fogtak a lengyelek egy kulcsfontosságú üzemben
MTI
Kémkedés gyanúja miatt letartóztatták a Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ) lengyel állami fegyvergyártó csoport egyik üzemének dolgozóját - közölte Wladyslaw Kosiniak-Kamysz lengyel nemzetvédelmi miniszter pénteken az X-en.

A lengyel állampolgárságú férfit szerdán vették őrizetbe egy másik állam javára folytatott kémkedés gyanúja miatt. Az ügyben a lengyel katonai hírszerzés (SKW) folytatta a nyomozást a belbiztonsági ügynökség (ABW) támogatásával - áll a miniszter bejegyzésében.

A nyugat-lengyelországi Poznanban működő kerületi bíróság pénteken jóváhagyta a gyanúsított három hónapos előzetes letartóztatását.

A férfinak felrótt tett miatt 8 évtől életfogytig terjedő szabadságvesztés szabható ki Lengyelországban.

Múlt héten a lengyel hatóságok arról tájékoztattak, hogy három lengyel állampolgárt tartóztattak le orosz titkosszolgálatoknak végzett kémkedés gyanújával. A 48 és 62 év közötti férfiak a nyomozók szerint egy olyan informális, oroszbarát félkatonai csoport tagjai, akik fegyveres kiképzésben részesültek, hogy később Oroszország megbízásából szabotázsakciókat hajtsanak végre.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

