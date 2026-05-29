Kiderült a magyar kormány terve: ezen a 11 ponton múlhat Ukrajna és Magyarország jövője

Magyar Péter arról számolt be Brüsszelben az ukrán lap szerint, hogy a magyar kormány számára fontos, hogy az Ukrajnában élő magyar közösség használni tudja a magyar nyelvet az iskolában, a kulturális tevékenységek során és a közigazgatásban is.

A miniszterelnök elmondta:

Ukrajna 11 pontos javaslatot kapott a magyar kormánytól, melyben javaslatokat tesznek a helyzet rendezésére.

Szeretnénk, ha az ukrán partnereink egyetértenének ezekkel”

– idézi a lap a miniszterelnököt. Arról is beszélt a magyar vezető, hogy a kisebbségi jogok fontos eleme az emberi jogoknak és az EU értékeinek is.

Magyar Péter arról is beszélt, hogy úgy látja, ha a helyzet rendeződik, Kijev és Budapest kapcsolatában új fejezet nyílik majd.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images