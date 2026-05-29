Kiderült, hogy köthetett ki Romániában az orosz drón

Nicușor Dan román elnök szerint az ukrán légvédelem találta el azt az orosz drónt, amely ezt követően letért a röppályájáról, és egy galaci lakótömbnek csapódott - írja a Sky News a román Digi24 tévécsatorna alapján. Az államfő ugyanakkor leszögezte, a történtekért egyértelműen Oroszországot terheli a felelősség.

Az elnök a Digi24 hírtelevíziónak nyilatkozva ismertette az incidens részleteit. Elmondása alapján több orosz drón is behatolt az ukrán légtérbe, amelyek közül többet sikeresen megsemmisítettek. Egy pilóta nélküli repülőgépet azonban – feltehetően Reni városa felett – csak eltalált az ukrán légvédelem.

A találat következtében az eszköz irányt változtatott, és a romániai Galac felé sodródott, ahol végül egy lakóépületnek csapódott.

Nicușor Dan ismételten hangsúlyozta, hogy a történtekért a felelősség kizárólag Oroszországot terheli. Kiemelte továbbá, hogy a lezuhant drón mintegy 30 kilogrammnyi robbanóanyagot hordozott. Az államfő tájékoztatása szerint az incidens során megsérült édesanya és gyermeke állapota javul, már mindketten lábadoznak.

