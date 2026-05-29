Kijöttek a friss számok: drámai, ami zajlik a világ egyik legnépesebb országában

A felmérés alapján a szigetország lakossága 123,05 millióra csökkent, ez mintegy 3,09 millió fős csökkentést jelentett az öt évvel korábbi népszámláláshoz kapcsolódóan. Ez azt jelenti, hogy az országban immáron egymást követő harmadik alkalommal csökken a népesség, először 2015-ben mértek visszaesést. A friss adatok a csökkenés gyorsulását mutatják, most 2,7 százalékos volt a népesség zsugorodása, míg az azt megelőző öt évben 0,7 százalékos. A népszámlálás minden az országban élő lakost számba vesz, tehát az állampolgárok mellett a külföldieket is.

Japán ezzel már csak a világ 12. legnépesebb országa, egy helyet visszább csúszott.

Ugyanakkor a trend nem egyedi a 20 legnépesebb ország között, Kínában, Oroszországban és Thaiföldön is csökkenést regisztráltak, de a legnagyobb mértékű visszaesés a szigetországban mérték.

Az adatok szerint nem egyenletesen oszlott el a változás, például Tokióban és Okinaván emelkedett a népességszám, míg 45 prefektúrában csökkent. A főváros továbbra is a legnépesebb, 14,24 millió fővel, itt 199 ezer fős a növekedés öt év alatt. Okinaván ennél kisebb, ott ezer fővel lettek többen. Ezzel szemben több területen drámai a csökkenés, Hokkaidón 239, Sizoukában 164, míg Hjogóban 141 ezer fővel kevesebbet számláltak 2025-ben, mint 2020-ban. A döntéshozók aggodalmait növelheti, hogy több olyan prefektúra is átfordult, amelyek korábban még emelkedést produkáltak.

