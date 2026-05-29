Kimondta a Kreml: igen, Európa már háborúban áll Oroszországgal
Az Európai Unió államai közvetlenül beléptek az ukrajnai háborúba, Oroszország ellen harcolnak ugyanúgy, ahogy Ukrajna teszi ezt – idézi Dmitrij Medvegyev orosz nemzetbiztonsági tanácselnök-helyettest a TASZSZ hírügynökség.

Az európai államok az Oroszország elleni háború közvetlen résztvevői, senki nem kételkedik már ebben. Igen, a banderiták [Ukrajna] segítségével harcolnak, de számít ez még bármit?”

– vetette fel a kérdést Medvegyev a MAX üzenetküldőben.

A volt orosz elnök azzal nem foglalkozott a posztban, hogy ha Oroszország és az EU háborúban állnak, miért nem harcolnak európai katonák a háborúban, illetve Oroszország miért nem támadja szándékosan az EU területét. Egyébként a poszt vélhetően a romániai dróntámadás kapcsán született, Medvegyev erősen arra utalhatott, hogy ha az incidens nem is volt szándékos, Európa megérdemelte, ami történt.

