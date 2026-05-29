Kimondta az iszlamista rezsim katonai vezetője: támadás jöhet, Amerika nem rejtőzhet el

Mohszen Rezái, az iráni Forradalmi Gárda (IRGC) korábbi vezetője, a legfőbb vezető katonai tanácsadója szerint a rezsim támadást indíthat. Irán azzal indokolná a drasztikus lépést, hogy szerinte az Egyesült Államok túl sokáig tartotta fenn a blokádot a Hormuzi-szoros bejáratánál. Elmondta, hogy az IRGC „rendkívül költséghatékony drónokat” használhat a művelet során, valamint „gyorsan közlekedő hajókat” vetnek be. Felmerült, hogy az amerikai csapatok többnyire éjszaka mozgolódnak, ám Rezái szerint ez nem jelent semmit:

Az Egyesült Államok sötétségben közeledik felénk, miközben mi minden lépésüket figyeljük

– szögezte le.

Teherán és Washington hosszú hetek óta tárgyal egy lehetséges békéről, de eddig az eredmények elmaradtak, mivel néhány témában nem tudnak megegyezni. A felek közötti bombázások időszakosan kiújulnak, de a háború intenzív részének kiújulásával kapcsolatban visszatérően fenyegetik egymást.

