Kiszivárgott a titkos levél: újfajta módszerrel vadásszák az amerikai katonákat, elég nagy a baj
Levelet küldött a Pentagon az amerikai törvényhozóknak, melyben arra figyelmeztetnek, hogy kereskedelmi forrásból származó (pl. mobiappokon keresztül szerzett) helymeghatározási adatok segítségével mérik be a műveleti területen állomásozó katonákat Amerika ellenségei - tudta meg a Reuters.

Az amerikai Középső Parancsnokság (CENTCOM) a Ron Wyden oregoni demokrata szenátornak küldött levelében közölte, hogy több olyan jelzést is kaptak, melyek szerint

ellenséges erők kereskedelmi helymeghatározási adatokat használnak fel az Egyesült Államok katonai állományának megfigyelésére és megtámadására a hadműveleti területeken.

Az április 14-én kelt üzenet nem tartalmazott további részleteket - tehát nem derül ki, pontosan milyen eszközökkel, milyen alkalmazásokon keresztül jutnak hozzá az adatokhoz Amerika ellenségei. A CENTCOM felelősségi területe főleg a Közel-Keletre terjed ki, így vélhetően Iránról és az Iránhoz lojális iszlamistákról van szó.

Forrás: Reuters

