Különös dolgok történnek Oroszországban - Mi lesz így az üzemanyaggal?

Az ukrán dróntámadások következtében Oroszország dízeltermelése áprilisban és májusban egyaránt mintegy 10 százalékkal esett vissza. Ezzel egy időben azonban az üzemanyag exportja emelkedett – derül ki a Reuters adatelemzéséből.

Kijev folyamatosan támadja Oroszország energetikai infrastruktúráját, ezzel a célja Moszkva olaj- és gázbevételeinek csökkentése, amelyekből az ország a háborút finanszírozza. A dróntámadások által érintett finomítók

áprilisban egymillió tonnával, májusban pedig további mintegy 600 ezer tonnával csökkentették gázolajtermelésüket.

Iparági források szerint márciusban a termelés még 7,5 millió tonna volt.

Mindezek ellenére Oroszország a jövedelmező dízelexport fenntartására összpontosít: a tengeri dízel- és gázolajkivitel áprilisban 8 százalékkal, nagyjából 3,25 millió tonnára nőtt márciushoz képest. Ez az érték csak kissé maradt el az egy évvel korábbi 3,3 millió tonnás szinttől. Májusban a kivitel szintén stabilan alakult.

Az export erőltetése miatt azonban a belföldi ellátás nyomás alá kerülhet,

hiszen a tavaszi mezőgazdasági munkák idején hagyományosan megnő az üzemanyag-kereslet. Az Interfax hírügynökség keddi beszámolója szerint a moszkvai kormány a dízelexport tilalmának bevezetését fontolgatja. Egyes iparági források szerint ugyanakkor erre kis eséllyel kerül sor, mivel a korlátozások tovább bonyolítanák a finomítók működését.

A termelés visszaesése ráadásul éppen akkor korlátozza Oroszország mozgásterét, amikor az iráni háború nyomán megugró olajárakból profitálhatna. A Hormuz-szoros lezárása példátlan zavarokat okozott az energiapiacokon, ráadásul a február végén amerikai-izraeli légicsapásokkal indult iráni konfliktus egyúttal elterelte Washington figyelmét is. Így háttérbe szorultak az orosz-ukrán háború lezárására irányuló közvetítői erőfeszítések.

Forrás: Reuters

