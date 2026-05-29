Megállíthatatlanul terjed a halálos vírus a háborús övezetben – Döntést hozott Amerika

A bejelentés szerint az újabb forrásokból az egészségügyi dolgozók számára védőöltözéket biztosítanak, vírusteszteket juttatnak el, javítják a fertőzés kiszűrését célzó repülőtéri ellenőrzéseket Közép- és Kelet-Afrika repülőterein, valamint a fertőzöttekkel érintkezett személyek felderítését segítik.
A csütörtökön bejelentett újabb 80 millióval
összesen 112 millió dollárra növekszik az Egyesült Államok által a járvány kezelésére az elmúlt két hétben eljuttatott segítség
- olvasható a közleményben.
A washingtoni külügyi vezetés korábban jelezte, hogy 50 millió dollárt ad az ENSZ humanitárius ügyek összehangolásáért felelős irodáján keresztül az ebola kezelésével foglalkozó klinikák működtetésére, és további 300 millió dollárt helyezett kilátásba regionális humanitárius kezdeményezéseken keresztül.
Mint beszámoltunk róla, az amerikai járványügyi központ (CDC) önkénteseket toboroz saját munkavállalói közül, hogy segítsenek az amerikai repülőtereken zajló ebolaszűrésekben, miután az Egyesült Államok beutazási korlátozást vezetett be azokkal szemben, akik az elmúlt három hétben Kongóban, Ugandában vagy a szomszédos Dél-Szudánban jártak.
Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) igazgatója szerdán azonnali tűzszünetre szólította föl a Kongói Demokratikus Köztársaságban harcoló feleket, a fegyveres konfliktus ugyanis nehezíti az ebolajárvány elleni küzdelmet.
Nem építhetünk bizalmat a közösségekben, és a betegek elkülönítésére sincs lehetőség, ha közben hullanak a bombák a fejünkre
- fogalmazott Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz az X-en közzétett üzenetében.
A Kongói Demokratikus Köztársaságban több mint 900 ebolagyanús esetet azonosítottak, közülük már 101 esetében ki is mutatták a vírust. A KDK egészségügyi minisztériumának legutóbbi, szombaton kiadott összesítése szerint
a legújabb ebolajárványnak már 204 halálos áldozata van.
Az ország május 15-én jelentette be a járványt, a helyzetet pedig súlyosbítja, hogy a megbetegedéseket a vírus Bundibugyo törzse okozza, amely ellen jelenleg sincs engedélyezett vakcina vagy célzott kezelés.
Szerdán az ugandai kormány bejelentette, hogy a vírus terjedésének megfékezése céljából négy hétre lezárja a Kongói DK-val közös határát. Ugandában mind ez idáig hét ebolás esetet – köztük egy halálozást – regisztráltak, mindegyiket a fővárosban, Kampalában.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Kritikus döntés előtt a japán jegybank
Lélektani határhoz közelít a deviza.
Itt vannak a 4iG legfrissebb számai
Nagyot nőtt az adósságállomány.
Elképesztő EU-s pénzköltésbe kezdett a régiós állam, miközben Magyarország egyelőre hoppon marad a gigantikus uniós pénzekkel
Az új magyar kormánynak nagytakarításba kell kezdenie Orbán Viktorék hagyatéka utána, míg Varsó már százával köti a szerződéseket.
Lezárják a fél várost, de megéri: milliárdokat hozhat Budapestnek a BL-döntő
263%-kal nőtt a Magyarországra irányuló foglalások száma.
Potom pénzért sajátítja ki a helyiek földjeit a gödi önkormányzat, hogy aztán továbbadja a Samsungnak – Lakossági fórum lesz
A helyiek az akkumulátorgyár bővítésétől tartanak.
Kiszivárgott a titkos levél: újfajta módszerrel vadásszák az amerikai katonákat, elég nagy a baj
Mindenhol figyelnek Amerika ellenségei.
Apad a magyar külkereskedelmi többlet
Zavaros a gazdasági puzzle.
Miért nincs nő? - HOLD After Hours feat. Szabó Dávid
A tavaszi szezon utolsó adása kriptoDáviddal, költségvetéssel és Trumppal. Az eufóriának vége, mindenki mehet vissza dolgozni! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours... The
Bejárható Anglia teljes partvonala: megnyílt a világ leghosszabb tengerparti gyalogútja
Hivatalosan is megnyílt a King Charles III England Coast Path, amely elsőként teszi lehetővé, hogy egyetlen kijelölt útvonalon lehessen végiggyalogolni Anglia teljes
Nem a pénz tesz igazán boldoggá!
Nemrég kijött Ben Felix új videója, ami arról beszél, hogy mitől lesz boldog életed. Maga a videó is elég érdeke, ajánlom megnézésre (angulul tudóknak), de két fontos részére felhívnám
Örökség - kitagadás és kizárás jogi kérdései, amin milliók múlhatnak
Az örökségből való kizárás és a kitagadás nem ugyanaz - a különbségen pedig akár milliók múlhatnak. Míg a kizárás esetén a törvényes örökös továbbra is jogosult lehet kötelesrész
Cseréld le az öreg tragacsot, és spórold meg a nyaralás árát az autóhitelen!
A forrósággal együtt a nyaralási szezon is berobbant, de ha már gyomorgörccsel gondolsz arra, hogy a régi, egyre megbízhatatlanabb családi autóval vágjon neki a család a horvát autópályának
A magyar vasút a Monarchia fejlesztéseiből él - vasúthálózat a BB tengely országaiban
A kelet-közép-európai régióban ma is azok az országok vannak előnyben, ahol már több mint száz éve sűrű vasúti kapcsolatokat építettek ki - és a rangsor... The post A magyar vasút a Monar
Az Ozempic bukása intő jel: így vesztheti el az AI-háborút az OpenAI
Az első piacra lépők előnye óriási az őt követőkkel szemben, de ez az előny nem garancia a töretlen üzleti sikerre. A technológiai dominancia gyorsan elolvadhat,... The post Az Ozempic bukása
Az éghajlatváltozás nem várt hatása: akár észrevétlenül is zsugorodhat a kedvenc csokoládénk
A klímaváltozás és a csökkenő kakaóhozamok miatt drasztikusan átalakul a csokoládépiac.
Madár István: Ez a két dolog elengedhetetlen a 2031-es euróhoz
Milyen minőségű gazdaságpolitika szükséges az ötéves projekthez?
Színt vallott a magyar agrárium: ezt várják a Tisza-kormánytól
Komoly változások jöhetnek.
A legkisebb magyar cégeknél is eljött az új korszak: vége a próbálgatásnak
Varga Botonddal, a SERCO Informatika Zrt. AI és Innovációs Igazgatójával beszélgettünk.
Így kezdj bele a tőzsdei grafikonelemzésbe!
Online előadásunk megmutatja, hogyan válhat a technikai elemzés a magabiztos és tudatos tőzsdei döntések egyik legerősebb eszközévé.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?