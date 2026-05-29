  • Megjelenítés
Megállíthatatlanul terjed a halálos vírus a háborús övezetben – Döntést hozott Amerika
Globál

Megállíthatatlanul terjed a halálos vírus a háborús övezetben – Döntést hozott Amerika

MTI
|
Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Az ebola vírus elleni küzdelem részeként az Egyesült Államok további 80 millió dollárral segíti Ugandát és a Kongói Demokratikus Köztársaságot - közölte az amerikai külügyminisztérium csütörtökön.

A bejelentés szerint az újabb forrásokból az egészségügyi dolgozók számára védőöltözéket biztosítanak, vírusteszteket juttatnak el, javítják a fertőzés kiszűrését célzó repülőtéri ellenőrzéseket Közép- és Kelet-Afrika repülőterein, valamint a fertőzöttekkel érintkezett személyek felderítését segítik.

A csütörtökön bejelentett újabb 80 millióval

összesen 112 millió dollárra növekszik az Egyesült Államok által a járvány kezelésére az elmúlt két hétben eljuttatott segítség

- olvasható a közleményben.

Még több Globál

Dróntámadás érte Romániát, a magyar kormány is megszólalt – Híreink az orosz–ukrán háborúról pénteken

Robban a diplomáciai botrány: Ukrajna nagyon kihúzta a gyufát egy NATO-tagállamnál

Orosz dróntámadás: megszólalt Magyar Péter

A washingtoni külügyi vezetés korábban jelezte, hogy 50 millió dollárt ad az ENSZ humanitárius ügyek összehangolásáért felelős irodáján keresztül az ebola kezelésével foglalkozó klinikák működtetésére, és további 300 millió dollárt helyezett kilátásba regionális humanitárius kezdeményezéseken keresztül.

Mint beszámoltunk róla, az amerikai járványügyi központ (CDC) önkénteseket toboroz saját munkavállalói közül, hogy segítsenek az amerikai repülőtereken zajló ebolaszűrésekben, miután az Egyesült Államok beutazási korlátozást vezetett be azokkal szemben, akik az elmúlt három hétben Kongóban, Ugandában vagy a szomszédos Dél-Szudánban jártak.

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) igazgatója szerdán azonnali tűzszünetre szólította föl a Kongói Demokratikus Köztársaságban harcoló feleket, a fegyveres konfliktus ugyanis nehezíti az ebolajárvány elleni küzdelmet.

Nem építhetünk bizalmat a közösségekben, és a betegek elkülönítésére sincs lehetőség, ha közben hullanak a bombák a fejünkre

- fogalmazott Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz az X-en közzétett üzenetében.

A Kongói Demokratikus Köztársaságban több mint 900 ebolagyanús esetet azonosítottak, közülük már 101 esetében ki is mutatták a vírust. A KDK egészségügyi minisztériumának legutóbbi, szombaton kiadott összesítése szerint

a legújabb ebolajárványnak már 204 halálos áldozata van.

Az ország május 15-én jelentette be a járványt, a helyzetet pedig súlyosbítja, hogy a megbetegedéseket a vírus Bundibugyo törzse okozza, amely ellen jelenleg sincs engedélyezett vakcina vagy célzott kezelés.

Szerdán az ugandai kormány bejelentette, hogy a vírus terjedésének megfékezése céljából négy hétre lezárja a Kongói DK-val közös határát. Ugandában mind ez idáig hét ebolás esetet – köztük egy halálozást – regisztráltak, mindegyiket a fővárosban, Kampalában.

Kapcsolódó cikkünk

Fájdalmas bejelentést tett a WHO vezére: hulló bombák és álhírek segítik a halálos kór terjedését

Félelmetes tempóban terjed a halálos vírus, Trump drasztikus lépést tett

Vészesen terjed az ebola, még vakcina sincs erre a vírustörzsre

Kongatják a vészharangot: továbbterjedhet a halálos járvány

Egyre terjed a ritka, halálos vírus: mindenki feszülten figyeli a fejleményeket

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Konferencia ajánló

Portfolio X-Cycling Day

Portfolio X-Cycling Day

2026. június 2.

Padel X Network Cup

2026. június 2.

Property X 2026

2026. június 2.

ZALAEGERSZEG - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. június 9.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Dróntámadás érte Romániát, a magyar kormány is megszólalt – Híreink az orosz–ukrán háborúról pénteken
Fürdővízzel a gyereket is? - Államosítaná Magyar Péter kormánya a végrehajtást, de mit szólnak a piaci szereplők?
Gripeneket kapnak az ukránok, Moszkva bevetette a szuperritka cirkálókétáját – Híreink az orosz-ukrán háborúról csütörtökön
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility