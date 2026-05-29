Megállíthatatlanul terjed a halálos vírus a háborús övezetben – Döntést hozott Amerika

Az ebola vírus elleni küzdelem részeként az Egyesült Államok további 80 millió dollárral segíti Ugandát és a Kongói Demokratikus Köztársaságot - közölte az amerikai külügyminisztérium csütörtökön.

A bejelentés szerint az újabb forrásokból az egészségügyi dolgozók számára védőöltözéket biztosítanak, vírusteszteket juttatnak el, javítják a fertőzés kiszűrését célzó repülőtéri ellenőrzéseket Közép- és Kelet-Afrika repülőterein, valamint a fertőzöttekkel érintkezett személyek felderítését segítik.

A csütörtökön bejelentett újabb 80 millióval

összesen 112 millió dollárra növekszik az Egyesült Államok által a járvány kezelésére az elmúlt két hétben eljuttatott segítség

- olvasható a közleményben.

A washingtoni külügyi vezetés korábban jelezte, hogy 50 millió dollárt ad az ENSZ humanitárius ügyek összehangolásáért felelős irodáján keresztül az ebola kezelésével foglalkozó klinikák működtetésére, és további 300 millió dollárt helyezett kilátásba regionális humanitárius kezdeményezéseken keresztül.

Mint beszámoltunk róla, az amerikai járványügyi központ (CDC) önkénteseket toboroz saját munkavállalói közül, hogy segítsenek az amerikai repülőtereken zajló ebolaszűrésekben, miután az Egyesült Államok beutazási korlátozást vezetett be azokkal szemben, akik az elmúlt három hétben Kongóban, Ugandában vagy a szomszédos Dél-Szudánban jártak.

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) igazgatója szerdán azonnali tűzszünetre szólította föl a Kongói Demokratikus Köztársaságban harcoló feleket, a fegyveres konfliktus ugyanis nehezíti az ebolajárvány elleni küzdelmet.

Nem építhetünk bizalmat a közösségekben, és a betegek elkülönítésére sincs lehetőség, ha közben hullanak a bombák a fejünkre

- fogalmazott Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz az X-en közzétett üzenetében.

A Kongói Demokratikus Köztársaságban több mint 900 ebolagyanús esetet azonosítottak, közülük már 101 esetében ki is mutatták a vírust. A KDK egészségügyi minisztériumának legutóbbi, szombaton kiadott összesítése szerint

a legújabb ebolajárványnak már 204 halálos áldozata van.

Az ország május 15-én jelentette be a járványt, a helyzetet pedig súlyosbítja, hogy a megbetegedéseket a vírus Bundibugyo törzse okozza, amely ellen jelenleg sincs engedélyezett vakcina vagy célzott kezelés.

Szerdán az ugandai kormány bejelentette, hogy a vírus terjedésének megfékezése céljából négy hétre lezárja a Kongói DK-val közös határát. Ugandában mind ez idáig hét ebolás esetet – köztük egy halálozást – regisztráltak, mindegyiket a fővárosban, Kampalában.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images