Megdöbbentő adatok láttak napvilágot Moszkva rettegett Oresnyik-rakétarendszeréről – Ez sok mindent megváltoztat

Ukrán szakértők az Oresnyik rakéta roncsait vizsgálva megállapították, hogy a fegyvert kilenc évvel ezelőtt gyártották. A rakéta ráadásul kizárólag orosz és belarusz alkatrészeket tartalmaz, annak ellenére, hogy Moszkva forradalmi újdonságként mutatja be, írja a Reuters.

Az Oresnyik nukleáris robbanótöltet hordozására is alkalmas, hatótávolsága pedig meghaladja az 5000 kilométert. Vlagyimir Putyin orosz elnök szerint a fegyvert lehetetlen elfogni, ezt az állítást azonban számos nyugati szakértő megkérdőjelezi; az ukrán hatóságok szerint az Oresnyik valójában az RSz–26 Rubezs interkontinentális ballisztikus rakéta modernizált változata. Ezt a típust először 2012-ben tesztelték sikeresen.

A háború során Oroszország eddig legalább háromszor vetette be az Oresnyiket Ukrajna ellen. Legutóbb május 24-én használták egy Kijev melletti település ellen indított nagyszabású légitámadás részeként. Az ukrán szakértők a januárban Lviv nyugat-ukrajnai várost ért találat roncsaiból nyertek ki elektronikai alkatrészeket, a májusi becsapódás maradványainak vizsgálata jelenleg is tart.

Egy pénteki sajtótájékoztatón egy ukrán rakétaszakértő, aki csak a Petro keresztnevet árulta el, ismertette a vizsgálat eddigi eredményeit. Elmondta, hogy

a januárban becsapódott Oresnyik rakétát 2017-ben szerelték össze.

Ehhez 2016-os vagy annál korábbi gyártású alkatrészeket használtak fel, amelyek kivétel nélkül orosz vagy belarusz eredetűek.

Meglepődtünk, mert azt állítják, ez egy nagyon új rakéta, de a gyártási évet megnézve 2017 szerepel

– nyilatkozta a szakértő.

Vlagyiszlav Vlaszjuk, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szankciós tanácsadója további részletekről is beszámolt. Elmondása szerint az ukrán vizsgálók egyre gyakrabban tapasztalják, hogy az orosz rakétákban a nyugati alkatrészeket kínai gyártmányokra cserélik. Vlaszjuk úgy véli, hogy ez egy "kényszerű" helyettesítés. A nyugati szövetségesek ugyanis korlátozták a kettős felhasználású elektronikai alkatrészek exportját Oroszországba. Ennek ellenére illegális csatornákon keresztül továbbra is gyakran jutnak nyugati chipek az orosz fegyverrendszerekbe. Ukrajna ezért régóta sürgeti a partnereit, hogy

szigorítsák az alkatrészek beszállítási útvonalainak ellenőrzését.

Forrás: Reuters

