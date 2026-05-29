Megtörte a csendet Amerika a NATO-t ért támadásról – Nagyon furcsa nyilatkozat jött Trump emberétől
Kommentálta az Egyesült Államok NATO-követe, Matthew Whitaker a Romániát ért orosz dróntámadást X-oldalán.

Kiállunk NATO-szövetségesünk, Románia mellett és elítéljük ezt a felelőtlen behatolást a területükre. A gondolataink a Galatiban megsérült emberekkel vannak. A NATO területének minden inchnyi területét megvédjük”

- írja.

Többen felhívják a figyelmet:

Whitaker sok mindenről beszél, de nem nevezi meg Oroszországot, mint az incidens felelőse, nem említi meg az ukrajnai háborút és nem írja le egyáltalán semmilyen kontextusban az „orosz” szót.

Nem világos, hogy szándékos diplomáciai megfontolás áll-e a háttérben – megfigyelhető volt korábban is, hogy amikor Donald Trump elnök úgy gondolja, közel lehet az ukrajnai háború rendezése, jelentősen csökkenti az Oroszországgal szembeni nyomásgyakorlást is.

Címlapkép forrása: Stringer/Anadolu via Getty Images

Portfolio X-Cycling Day

