"Mindenkinek kiadták a parancsot, hogy álljon le" – Szép csendben elfojtott egy fontos nyomozást a Fehér Ház

A lap forrásai szerint a Trump-adminisztráció azért adta ki az utasítást, mert
tartanak tőle, hogy egy esetleges vizsgálat Delcy Rodríguezzel szemben veszélyeztetné a Venezuela stabilizálására irányuló erőfeszítéseket.
Mindenkinek kiadták a parancsot, hogy álljon le"
– fogalmazott a lap egyik forrása.
Az amerikai igazságügyi minisztérium szóvivője az AP megkeresésére annyit reagált, hogy soha nem is folyt olyan nyomozás, amelyet le kellett volna állítani.
Az amerikai Kábítószer-ellenes Hivatal (DEA) nyilvántartásai szerint Rodríguez neve legalább 2018 óta rendszeresen felbukkant a szövetségi bűnüldöző szervek látókörében. Bizalmas informátorok a kábítószer-kereskedelemtől kezdve az aranycsempészeten át egészen a pénzmosásig terjedő vádakat fogalmaztak meg vele kapcsolatban. A neve csaknem egy tucatnyi DEA-nyomozásban merült fel Paraguaytól Ecuadoron át New Yorkig. Emellett összefüggésbe hozták Maduro feltételezett strómanjával, Alex Saabbal is.
Delcy Rodríguez Nicolas Maduro elnök helyettese volt, mielőtt a venezuelai vezetőt elrabolták az év elején az amerikai különleges erők. Azóta Rodríguez irányítja Venezuelát, aki együttműködik a Trump-adminisztrációval.
