  • Megjelenítés
Globál

"Mindenkinek kiadták a parancsot, hogy álljon le" – Szép csendben elfojtott egy fontos nyomozást a Fehér Ház

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Arra utasította Donald Trump adminisztrációja a miami szövetségi ügyészeket, hogy ne folytassanak nyomozást Venezuela ügyvivő elnöke, Delcy Rodríguez ellen – derül ki az Associated Press hírügynökség értesüléseiből.

A lap forrásai szerint a Trump-adminisztráció azért adta ki az utasítást, mert

tartanak tőle, hogy egy esetleges vizsgálat Delcy Rodríguezzel szemben veszélyeztetné a Venezuela stabilizálására irányuló erőfeszítéseket.

Mindenkinek kiadták a parancsot, hogy álljon le"

– fogalmazott a lap egyik forrása.

Még több Globál

Dróntámadás érte Romániát – Híreink az orosz–ukrán háborúról pénteken

NATO- és EU-területet ért orosz dróncsapás, rendkívüli intézkedések jönnek

Kiszivárgott a titkos levél: újfajta módszerrel vadásszák az amerikai katonákat, elég nagy a baj

Az amerikai igazságügyi minisztérium szóvivője az AP megkeresésére annyit reagált, hogy soha nem is folyt olyan nyomozás, amelyet le kellett volna állítani.

Az amerikai Kábítószer-ellenes Hivatal (DEA) nyilvántartásai szerint Rodríguez neve legalább 2018 óta rendszeresen felbukkant a szövetségi bűnüldöző szervek látókörében. Bizalmas informátorok a kábítószer-kereskedelemtől kezdve az aranycsempészeten át egészen a pénzmosásig terjedő vádakat fogalmaztak meg vele kapcsolatban. A neve csaknem egy tucatnyi DEA-nyomozásban merült fel Paraguaytól Ecuadoron át New Yorkig. Emellett összefüggésbe hozták Maduro feltételezett strómanjával, Alex Saabbal is.

Delcy Rodríguez Nicolas Maduro elnök helyettese volt, mielőtt a venezuelai vezetőt elrabolták az év elején az amerikai különleges erők. Azóta Rodríguez irányítja Venezuelát, aki együttműködik a Trump-adminisztrációval.

Kapcsolódó cikkünk

Történelmi rekordot döntött az európai ország: a bevándorlás miatt eszeveszett tempóban nő a lakosság

Színre lépett és asztalra csapott az "anti-Trump": gyűlnek már felette a sötét felhők, de még sincs minden veszve?

Trump a végletekig hajszolta a USS Gerald R. Ford repülőgép-hordozót: történelmet írtak, de a legénység majdnem beleroppant

Meg vannak számlálva a kommunista Kuba órái? – Trump célkeresztjébe került a még élő Castro fivér

Címlapkép forrása: Kevin Dietsch/Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Portfolio X-Cycling Day

Portfolio X-Cycling Day

2026. június 2.

Padel X Network Cup

2026. június 2.

Property X 2026

2026. június 2.

ZALAEGERSZEG - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. június 9.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Közel az iráni béke? Emelkedtek az amerikai tőzsdék
Fürdővízzel a gyereket is? - Államosítaná Magyar Péter kormánya a végrehajtást, de mit szólnak a piaci szereplők?
Gripeneket kapnak az ukránok, Moszkva bevetette a szuperritka cirkálókétáját – Híreink az orosz-ukrán háborúról csütörtökön
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility