Nagy meglepetés a katonai parádén: senki nem számított arra, hogy egy ilyen fegyver is megjelenik

A pilóta nélküli repülőgépekről készült felvételt Szuren Papikján védelmi miniszter hozta nyilvánosságra. Az ország függetlenségének napja alkalmából rendezett csütörtöki díszszemlén két ilyen típusú drónt vonultattak fel, amelyeket AR-1 és AR-2 levegő-föld rakétákkal szereltek fel.

A CH-4 Rainbow megjelenése az örmény fegyverarzenálban meglehetősen váratlan.

Különösen annak fényében meglepő, hogy az ország az utóbbi időben elsősorban Indiából, Európából – mindenekelőtt Franciaországból –, valamint az Egyesült Államokból igyekezett fegyvereket beszerezni. Idén februárban például megérkeztek az első amerikai V-BAT felderítő drónok is.

A típusnak két fő változata ismert: a felderítő feladatkörű A, illetve a többcélú B verzió. Egyelőre nem tisztázott, hogy Örményország melyiket szerezte be. A drón törzshossza 8,5 méter, szárnyfesztávolsága pedig 18 méter. Utazósebessége 330 km/h, maximális sebessége eléri a 435 km/h-t, hasznos terhelése pedig 345 kilogramm.

A repülési hatótávolság 3500 és 5000 kilométer között mozog. A műholdas adatkapcsolatnak köszönhetően a kommunikációs hatótávolság gyakorlatilag korlátlan, míg a földi irányítóállomás 150 kilométeres távolságig biztosít közvetlen vezérlést.

May 28: Armenia displayed CASC’s CH-4B Rainbow combat drones, armed with air-to-ground missiles, for the first time during the Republic Day parade in Yerevan… pic.twitter.com/on9sPAwjV3 https://t.co/on9sPAwjV3 — Byron Wan (@Byron_Wan) May 28, 2026

A CH-4 Rainbow jelenleg Algéria, Kongó, Pakisztán, Etiópia, Indonézia és Mianmar haderejében is hadrendben áll.

A Clash Report már korábban kiszúrta a kínai drónok beszerzését: az örményországi Gyumriban található légibázison, illetve a katonai parádé május 25-i próbáján is.

Two CH-4 drones are visible at Gyumri airbase in Apple Maps satellite imagery, with six ISO 40-foot shipping containers — the type used to transport UAVs — parked next to hangars, suggesting Armenia received a total of six aircraft. https://t.co/fb4O4K4owp pic.twitter.com/o2JP0ziDeQ https://t.co/fb4O4K4owp — Clash Report (@clashreport) May 25, 2026

