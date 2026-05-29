Nagy meglepetés a katonai parádén: senki nem számított arra, hogy egy ilyen fegyver is megjelenik

A pilóta nélküli repülőgépekről készült felvételt Szuren Papikján védelmi miniszter hozta nyilvánosságra. Az ország függetlenségének napja alkalmából rendezett csütörtöki díszszemlén két ilyen típusú drónt vonultattak fel, amelyeket AR-1 és AR-2 levegő-föld rakétákkal szereltek fel.
A CH-4 Rainbow megjelenése az örmény fegyverarzenálban meglehetősen váratlan.
Különösen annak fényében meglepő, hogy az ország az utóbbi időben elsősorban Indiából, Európából – mindenekelőtt Franciaországból –, valamint az Egyesült Államokból igyekezett fegyvereket beszerezni. Idén februárban például megérkeztek az első amerikai V-BAT felderítő drónok is.
A típusnak két fő változata ismert: a felderítő feladatkörű A, illetve a többcélú B verzió. Egyelőre nem tisztázott, hogy Örményország melyiket szerezte be. A drón törzshossza 8,5 méter, szárnyfesztávolsága pedig 18 méter. Utazósebessége 330 km/h, maximális sebessége eléri a 435 km/h-t, hasznos terhelése pedig 345 kilogramm.
A repülési hatótávolság 3500 és 5000 kilométer között mozog. A műholdas adatkapcsolatnak köszönhetően a kommunikációs hatótávolság gyakorlatilag korlátlan, míg a földi irányítóállomás 150 kilométeres távolságig biztosít közvetlen vezérlést.
May 28: Armenia displayed CASC’s CH-4B Rainbow combat drones, armed with air-to-ground missiles, for the first time during the Republic Day parade in Yerevan… pic.twitter.com/on9sPAwjV3 https://t.co/on9sPAwjV3— Byron Wan (@Byron_Wan) May 28, 2026
A CH-4 Rainbow jelenleg Algéria, Kongó, Pakisztán, Etiópia, Indonézia és Mianmar haderejében is hadrendben áll.
A Clash Report már korábban kiszúrta a kínai drónok beszerzését: az örményországi Gyumriban található légibázison, illetve a katonai parádé május 25-i próbáján is.
Two CH-4 drones are visible at Gyumri airbase in Apple Maps satellite imagery, with six ISO 40-foot shipping containers — the type used to transport UAVs — parked next to hangars, suggesting Armenia received a total of six aircraft. https://t.co/fb4O4K4owp pic.twitter.com/o2JP0ziDeQ https://t.co/fb4O4K4owp— Clash Report (@clashreport) May 25, 2026
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Nagy meglepetés a katonai parádén: senki nem számított arra, hogy egy ilyen fegyver is megjelenik
Örményország bemutatta a saját CH-4-eseit.
Súlyos figyelmeztetés érkezett, hamarosan elszállhat az olaj ára
Eközben a piac még mindig nyugodt.
Sorra jelennek meg moszkvai épületek tetőin a Pancir fegyverrendszerek, ez csak egy dolgot jelenthet
Videón is látható az egyik légvédelmi rendszer telepítése.
Folytatódik az őrület a dél-koreai tőzsdén, most a Samsungot és az LG-t tépik
Google, mesterséges intelligencia és autóipar is hajtja a részvényeket.
Fájdalmas bejelentést tettek a tomboló kánikuláról: brutális ára lesz annak, ha a hőmérő eléri ezt a kritikus szintet
Egész Európa megszenvedheti a meleget.
Kihívások a helyi ingatlanpiacon: így kezeli Debrecen az új befektetői elvárásokat és a lakhatási nyomást
Változó igényeknek kell megfelelni, ami konstruktív hozzáállást igényel.
Drón csapódott be egy lakóházba Romániában, felszálltak az F-16-osok
Két sérültje van a NATO-tagállamot ért támadásnak.
Miért nincs nő? - HOLD After Hours feat. Szabó Dávid
A tavaszi szezon utolsó adása kriptoDáviddal, költségvetéssel és Trumppal. Az eufóriának vége, mindenki mehet vissza dolgozni! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours... The
Bejárható Anglia teljes partvonala: megnyílt a világ leghosszabb tengerparti gyalogútja
Hivatalosan is megnyílt a King Charles III England Coast Path, amely elsőként teszi lehetővé, hogy egyetlen kijelölt útvonalon lehessen végiggyalogolni Anglia teljes
Nem a pénz tesz igazán boldoggá!
Nemrég kijött Ben Felix új videója, ami arról beszél, hogy mitől lesz boldog életed. Maga a videó is elég érdeke, ajánlom megnézésre (angulul tudóknak), de két fontos részére felhívnám
Cseréld le az öreg tragacsot, és spórold meg a nyaralás árát az autóhitelen!
A forrósággal együtt a nyaralási szezon is berobbant, de ha már gyomorgörccsel gondolsz arra, hogy a régi, egyre megbízhatatlanabb családi autóval vágjon neki a család a horvát autópályának
Örökség - kitagadás és kizárás jogi kérdései, amin milliók múlhatnak
Az örökségből való kizárás és a kitagadás nem ugyanaz - a különbségen pedig akár milliók múlhatnak. Míg a kizárás esetén a törvényes örökös továbbra is jogosult lehet kötelesrész
A magyar vasút a Monarchia fejlesztéseiből él - vasúthálózat a BB tengely országaiban
A kelet-közép-európai régióban ma is azok az országok vannak előnyben, ahol már több mint száz éve sűrű vasúti kapcsolatokat építettek ki - és a rangsor... The post A magyar vasút a Monar
Az Ozempic bukása intő jel: így vesztheti el az AI-háborút az OpenAI
Az első piacra lépők előnye óriási az őt követőkkel szemben, de ez az előny nem garancia a töretlen üzleti sikerre. A technológiai dominancia gyorsan elolvadhat,... The post Az Ozempic bukása
Az éghajlatváltozás nem várt hatása: akár észrevétlenül is zsugorodhat a kedvenc csokoládénk
A klímaváltozás és a csökkenő kakaóhozamok miatt drasztikusan átalakul a csokoládépiac.
Madár István: Ez a két dolog elengedhetetlen a 2031-es euróhoz
Milyen minőségű gazdaságpolitika szükséges az ötéves projekthez?
Színt vallott a magyar agrárium: ezt várják a Tisza-kormánytól
Komoly változások jöhetnek.
A legkisebb magyar cégeknél is eljött az új korszak: vége a próbálgatásnak
Varga Botonddal, a SERCO Informatika Zrt. AI és Innovációs Igazgatójával beszélgettünk.
Így kezdj bele a tőzsdei grafikonelemzésbe!
Online előadásunk megmutatja, hogyan válhat a technikai elemzés a magabiztos és tudatos tőzsdei döntések egyik legerősebb eszközévé.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?