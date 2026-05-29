Nagy meglepetés a katonai parádén: senki nem számított arra, hogy egy ilyen fegyver is megjelenik
Örményország először mutatta be nyilvánosan a Kínától beszerzett CH-4 Rainbow felderítő és csapásmérő drónjait, amelyek megvásárlását korábban hivatalosan nem jelentették be – írja a Militarnij.

A pilóta nélküli repülőgépekről készült felvételt Szuren Papikján védelmi miniszter hozta nyilvánosságra. Az ország függetlenségének napja alkalmából rendezett csütörtöki díszszemlén két ilyen típusú drónt vonultattak fel, amelyeket AR-1 és AR-2 levegő-föld rakétákkal szereltek fel.

A CH-4 Rainbow megjelenése az örmény fegyverarzenálban meglehetősen váratlan.

Különösen annak fényében meglepő, hogy az ország az utóbbi időben elsősorban Indiából, Európából – mindenekelőtt Franciaországból –, valamint az Egyesült Államokból igyekezett fegyvereket beszerezni. Idén februárban például megérkeztek az első amerikai V-BAT felderítő drónok is.

A típusnak két fő változata ismert: a felderítő feladatkörű A, illetve a többcélú B verzió. Egyelőre nem tisztázott, hogy Örményország melyiket szerezte be. A drón törzshossza 8,5 méter, szárnyfesztávolsága pedig 18 méter. Utazósebessége 330 km/h, maximális sebessége eléri a 435 km/h-t, hasznos terhelése pedig 345 kilogramm.

A repülési hatótávolság 3500 és 5000 kilométer között mozog. A műholdas adatkapcsolatnak köszönhetően a kommunikációs hatótávolság gyakorlatilag korlátlan, míg a földi irányítóállomás 150 kilométeres távolságig biztosít közvetlen vezérlést.

A CH-4 Rainbow jelenleg Algéria, Kongó, Pakisztán, Etiópia, Indonézia és Mianmar haderejében is hadrendben áll.

A Clash Report már korábban kiszúrta a kínai drónok beszerzését: az örményországi Gyumriban található légibázison, illetve a katonai parádé május 25-i próbáján is.

Címlapkép forrása: Getty Images

