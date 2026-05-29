NATO- és EU-területet ért orosz dróncsapás, rendkívüli intézkedések jönnek
Nicușor Dan román elnök péntek délelőttre összehívta a Legfelsőbb Nemzetvédelmi Tanács ülését, miután egy orosz drón csapódott egy Galac városában található lakóházba. A román külügyminisztérium eközben bekérette a bukaresti orosz nagykövetet, több európai ország és az Európai Unió pedig elítélte az incidenst.

Ma délelőtt 11 órára összehívtam a Legfelsőbb Nemztvédelmi Tanács ülését, hogy megvitassuk a legsúlyosabb incidens következményeit, amely az Oroszországi Föderáció Ukrajna elleni agressziós háborújának kezdete óta az ország területét érintette. Arányos intézkedéseket fogunk elrendelni az Oroszországi Föderációval szemben

– írta Facebook-oldalán a román államfő.

Az esemény példátlan jellege határozott, összehangolt és arányos választ követel – nemzeti, szövetséges és nemzetközi szinten egyaránt. Határozottan kijelentem, hogy az incidensért a teljes felelősség az Oroszországi Föderációt terheli

– tette hozzá Dan.

Oana-Silvia Țoiu román külügyminiszter eközben bejelentette, hogy bekérették a bukaresti orosz nagykövetet az incidens miatt.

Jean-Noël Barrot francia külügyminiszter ugyancsak bejelentette, hogy bekérették a párizsi orosz nagykövetet a Romániában történtek miatt.

Radosław Sikorski lengyel külügyminiszter szolidaritását fejezte ki Románia felé, megjegyezve, függetlenül attól, hogy az oroszok részéről az incidens szándékos vagy véletlen volt-e,

Oroszország továbbra is veszélyes, és meg kell védenünk magunkat ellene.

Ursula von der Leyen az X-en ítélte el az orosz támadást.

Oroszország agressziós háborúja átlépett egy újabb határt. Egy orosz drón sűrűn lakott területre csapott le Romániában, civileket sebesítve meg. Az EU területén. Teljes mértékben szolidárisak vagyunk Romániával és népével. Miközben tovább erősítjük biztonságunkat és elrettentésünket, különösen keleti határainkon, tovább növeljük a nyomást Oroszországra. Egy 21. szankciócsomagot készítünk elő

– írta az Európai Bizottság elnöke.

Galacban péntek éjjel csapódott egy lakóházba egy orosz drón, a detonáció után tűz ütött ki. Két ember könnyebb sérüléseket szenvedett, másik kettőt pánikroham miatt kezeltek, 70 ember evakuáltak.

