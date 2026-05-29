Óriási üzlet készülődik Kína és Kanada között

Vang Ji kínai külügyminiszter pénteken Ottawában találkozott kanadai hivatali partnerével, Anita Ananddal. A megbeszélésen elmondta, hogy Kanada akár meg is duplázhatja a Kínába irányuló exportját, felülmúlva az eredetileg 2030-ra kitűzött 50 százalékos növekedési célt. A látogatás a két ország közötti kapcsolatok javulásának újabb jele, miközben Kanada igyekszik csökkenteni az Egyesült Államoktól való gazdasági függőségét.

Vang Ji háromnapos kanadai útja egy évtized után az első kínai külügyminiszteri vizit az országban. A tárcavezető pénteken Mark Carney miniszterelnökkel is találkozott egy zárt ajtók mögötti megbeszélés keretében. Anita Anand a tárgyaláson hangsúlyozta, hogy Kanada a gazdaság növelésére és a kereskedelmi kapcsolatok diverzifikálására összpontosít, aminek keretein belül

akár meg is duplázhatja a Kínába irányuló exportját, felülmúlva az eredetileg 2030-ra kitűzött 50 százalékos növekedési célt.

A közeledés nem előzmények nélküli: Kanada és Kína januárban előzetes kereskedelmi megállapodást kötött az elektromos járművekre és a repcére vonatkozó vámok csökkentéséről. Emellett Carney 2017 óta az első kanadai kormányfőként látogatott Pekingbe.

Kína Kanada második legnagyobb kereskedelmi partnere. Carney a Donald Trump amerikai elnök által bevezetett vámok nyomán igyekszik lazítani az Egyesült Államokhoz fűződő egyoldalú gazdasági kötődésen. Célul tűzte ki, hogy tíz éven belül megduplázza a más piacokra irányuló kanadai exportot, és ennek érdekében az elmúlt évben több mint húsz gazdasági és biztonsági megállapodást írt alá.

A szorosabb gazdasági együttműködés ugyanakkor nem jelenti a feszültségek teljes feloldását. A HMCS Charlottetown kanadai hadihajó május 23-án rutinszerű áthaladást hajtott végre a Tajvani-szoroson. Peking élesen bírálta a manővert, hangsúlyozva, hogy határozottan ellenez minden olyan lépést, amely a hajózás szabadságának ürügyén sérti Kína szuverenitását. Emellett Michael Chong kanadai ellenzéki képviselő a hónap elején Tajvanra látogatott, ahol a kínai nagykövet korábbi figyelmeztetése ellenére találkozott Laj Csing-tö tajvani elnökkel.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images