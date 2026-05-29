Orosz dróntámadás: megszólalt Magyar Péter

A tegnapi orosz dróntámadás ismét rávilágít arra, hogy Európa és a NATO egysége ma fontosabb, mint eddig bármikor. Romániában, Galati városában ketten megsérültek egy robbanás következtében, amikor egy orosz drón eltalált egy lakóházat
– írta a Facebookon Magyar Péter.
Magyarország a leghatározottabban elítél minden olyan támadást, amely a civil lakosságot veszélyezteti, valamint egy szuverén EU és NATO tagállam területének és légterének megsértéséhez vezet. Magyarország szolidaritását fejezi ki Romániával. A sérülteknek mielőbbi felépülést kívánunk, és támogatjuk az eset teljes körű kivizsgálását
– tette hozzá a miniszterelnök.
Orbán Anita külügyminiszter egy ugyanilyen tartalmú posztot jelentetett meg, szintén a Facebookon.
Galacban péntekre virradó éjjel egy orosz drón eltalált egy lakóházat. Két lakó könnyebben megsérült – ők abban a lakásban éltek, amelybe a drón csapódott be, menekülés közben szenvedtek égési sérüléseket. Két másik embert pánikrohammal kezeltek, 70 lakót kitelepítettek az érintett épületből.
Az incidenst az EU nevében elítélte Ursula von der Leyen bizottsági elnök, de több európai vezető is megszólalt. A román és a francia külügyminisztérium is bekérette a helyi orosz nagykövetet.
