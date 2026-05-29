Az ukrajnai válság valamikor Ukrajna Európai Unióhoz való csatlakozási kísérleteivel kezdődött. Mi pedig nem elleneztük ezt
- mondta Vlagyimir Putyin orosz elnök.
Arra figyelmeztetett, hogy Örményország az Eurázsiai Gazdasági Unióból való kilépése esetén elveszíti részvételét a tömörülés szabadkereskedelmi megállapodásaiban.
Előzmény
Asztanában tartott találkozója után az EGU közleményben jelentette be, hogy
megfontolja Örményország tagságának a felfüggesztését még az idén,
mert attól tart, hogy az európai uniós tagság akadályozná az Eurázsiai Gazdasági Unió gazdasági biztonságát.
Oroszország, Kazahsztán, Fehéroroszország és Kirgizisztán közölte, hogy Örményország nyugati integrációja "jelentős kockázatokat jelent az EGU gazdasági biztonságára".
A közleményt az EGU asztanai csúcstalálkozója után adták ki, amelyen Nikol Pasinján örmény miniszterelnök nem vett részt, a választási kampányra hivatkozva a június 7-i örményországi parlamenti választások előtt.
A négy másik EGU-tagállam felszólította Jerevánt: tartson népszavazást az európai uniós csatlakozási törekvésekről, amelyben szerepel a 2015-ben alapított, Moszkva vezette szervezetben való maradása is.
