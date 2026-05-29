Rémisztő jóslat érkezett a kutatóktól: pokoli évek várnak a világra, de Magyarország sem lélegezhet fel

A brit Met Office által összeállított, éves és évtizedes éghajlati előrejelzéseket tartalmazó jelentés 13 kutatóintézet modellszámításait szintetizálja.
Az előrejelzés szerint 2026 és 2030 között a globális átlagos felszínközeli hőmérséklet 1,3–1,9 °C-kal haladja majd meg az 1850 és 1900 közötti, iparosodás előtti átlagot.
A jelentés 86 százalékos valószínűséget saccol arra, hogy az elkövetkező öt évből legalább egy megdönti a 2024-es melegrekordot. Emellett 91 százalék az esélye annak, hogy legalább egy évben az éves átlag átmenetileg túllépi az 1,5 °C-os szintet. Ez utóbbi egyébként már 2024-ben is bekövetkezett, ekkor a globális felszíni átlaghőmérséklet mintegy 1,55 °C-kal bizonyult magasabbnak az iparosodás előtti bázisértéknél.
A jelentés vezető szerzője, Leon Hermanson szerint
2026 végére várják az El Niño-jelenség kialakulását, ami tovább növeli annak esélyét, hogy 2027 lesz a következő rekordév.
A trópusi Csendes-óceán középső régiójának ötéves hőmérsékleti trendje szintén El Niño-közeli viszonyokat vetít előre, különösen a 2027-es és 2028-as évekre. Fontos ugyanakkor hangsúlyozni, hogy a párizsi klímaegyezményben rögzített 1,5, illetve 2 °C-os határérték hosszú távú, jellemzően 20 éves átlagban fenntartott melegedésre vonatkozik. Az egyes évek átmeneti túllépése tehát önmagában még nem jelenti a klímacélok elérésének meghiúsulását.
Az Északi-sarkvidék térségében a következő öt északi féltekei tél, vagyis a novembertől márciusig tartó időszak átlaghőmérséklete a modellszámítások szerint 2,8 °C-kal haladja majd meg az 1991 és 2020 közötti referenciaidőszak átlagát. Ez a globális átlagos hőmérsékleti anomália több mint háromszorosa.
Az előrejelzések a tengeri jég további olvadását valószínűsítik a norvégiától és oroszországtól északra található Barents-tengeren, illetve a Bering-tengeren és az Ohotszki-tengeren.
A csapadékra vonatkozó előrejelzések a következő öt téli félévben az északi félteke magasabb szélességi körein az átlagosnál csapadékosabb viszonyokat vetítenek előre. A trópusokon és a magas földrajzi szélességeken a csapadék növekedése várható, ezzel szemben a szubtrópusokon, különösen a déli féltekén, a csapadékmennyiség csökkenése valószínű, ami teljes mértékben összhangban áll a melegedő éghajlat várható hatásaival. A májustól szeptemberig tartó időszakra a modellek a Száhel-övezetben, Észak-Európában, Alaszkában és Szibériában az átlagosnál több csapadékot jeleznek, míg az Amazonas-medencében szárazabb viszonyokra lehet számítani.
A jelentés külön foglalkozik Délkelet-Európával, ahol a téli csapadékmennyiség nagy változékonyságot mutat.
A 2009 óta tartó csapadékosabb időszak után az utóbbi évek kifejezetten szárazak voltak. A 2026 és 2030 közötti periódusra az előrejelzések ismét az átlagosnál több csapadékot valószínűsítenek, bár az erre a térségre vonatkozó modellszámítások megbízhatósága egyelőre alacsony.
Ürge-Vorsatz Diána klímakutató a Facebookon úgy kommentálta a jelentés eredményeit, hogy Európában az átlagnál melegebb lesz a nyár, és ennek megint a mi régiónk lesz a „vesztese” a Mediterránummal együtt.
Különleges szárazságot nem jeleznek előre a Kárpát-medence térségére, inkább tőlünk északra – de azért ez nem nyugtat meg, mert ezek bizonytalansága miatt nyugodtan „lelóghat” az a szárazabb folt.
Ehhez kapcsolódó friss hír, hogy Portugáliában megdőlt a májusi melegrekord.
Az ibériai ország középső részén fekvő Morában szerdán 40,3 °C-ot mértek.
A korábbi, 40 fokos rekordot 2001 májusában mérték.
Az MTI tudósítása alapján Portugáliát is elérte a hét eleje óta Európa egy részét – egyebek mellett Franciaországot, Nagy-Britanniát és Olaszországot – sújtó korai hőhullám, amely az Észak-Afrikából érkező forró levegőt körbefogó, hőkupola nevű szélsőséges időjárási jelenség következménye. Emiatt a francia meteorológiai szolgálat csütörtökön kiterjesztette a narancssárga hőségriasztást Párizsra és külvárosaira.
A tartós csapadékhiány és a nagy meleg miatt Magyarországon országos tűzgyújtási tilalmat rendeltek el péntektől.
Az Allianz Trade nemzetközi biztosítótársaság tegnap közzétett tanulmánya szerint sokba kerülhetnek az európai országoknak a mostanihoz hasonló hőhullámok,
A leginkább kitett országok gazdasági növekedése a 2026-2030-as időszakban összesen 5-7 százalékkal csökkenhet.
