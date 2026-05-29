Robban a diplomáciai botrány: Ukrajna nagyon kihúzta a gyufát egy NATO-tagállamnál
Görögország hivatalos diplomáciai tiltakozó jegyzéket készül átadni Kijevnek, miután egy robbanóanyaggal megrakott ukrán tengeri drónt találtak egy görög sziget közelében – írja az Euractiv.

A szerkezetet halászok fedezték fel Lefkáda szigeténél, miután az eszköz irányítórendszere feltehetően meghibásodott. A jelentések szerint a drón mintegy 100 kilogramm robbanóanyagot szállított.

A görög hatóságok gyanúja szerint a célpont az orosz árnyékflotta egyik, a Földközi-tengeren közlekedő hajója lehetett.

Jorgosz Jerapetritisz görög külügyminiszter csütörtökön tájékoztatta az esetről Kaja Kallast, az Európai Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselőjét.

Athéni diplomáciai források szerint a hivatalos tiltakozó jegyzék átadása a közeljövőben várható.

Níkosz Dendiasz görög védelmi miniszter korábban úgy fogalmazott, hogy

Ukrajna egy nagyon nagy bocsánatkéréssel tartozik nekünk.

Athén egyértelművé tette: nem engedi, hogy a Földközi-tenger hadműveleti színtérré váljon.

Kijev közölte, hogy vizsgálja az esetet.

A nyilatkozatok egy szélesebb európai törésvonalat is tükröznek a biztonsági prioritások megítélésében. Görög részről rendszeresen felmerül, hogy egyes kelet-európai országok nem méltányolják kellőképpen a Törökország felől érkező, Görögországot és Ciprust fenyegető veszélyeket. Kiriákosz Micotákisz görög miniszterelnök a Financial Timesnak nyilatkozva hangsúlyozta: megérti balti szövetségeseinek Oroszországgal kapcsolatos aggodalmait, cserébe viszont elvárja, hogy ők is figyelembe vegyék a török fenyegetést.

Az ügynek gyakorlati következményei is vannak, hiszen a görög-ukrán közös tengeridrón-gyártásról szóló tervek megrekedtek. Kijev állítólag beleszólást kért abba, hogy miként vethetők be az eszközök egy esetleges katonai konfliktusban. Athén ezt úgy értelmezte, hogy Ukrajna mozgásteret akar fenntartani a Törökországgal való kapcsolataiban. Mindez azért érzékeny pont, mert Ankara és Athén között régóta megoldatlan tengeri területi viták húzódnak.

Címlapkép forrása: Sean Gallup/Getty Images

