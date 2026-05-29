Sorra jelennek meg moszkvai épületek tetőin a Pancir fegyverrendszerek, ez csak egy dolgot jelenthet

A videón egy orosz Mi–26-os nehéz szállítóhelikopter látható, amint egy Pancir–SZMD–E légvédelmi rendszert helyez el az észak-moszkvai Nordstar Tower üzleti központ tetején. A Pancir–SzMD–E a korábbi Pancir–Sz1 kis hatótávolságú légvédelmi rendszer továbbfejlesztett változata. Ezt a típust kifejezetten drónok és kisebb légi célok elhárítására tervezték, és elődjével ellentétben ez a változat nem rendelkezik 30 milliméteres gépágyúkkal.
Mil Mi-26T.. heavy transport helicopter.Pantsir-SMD https://t.co/WEAwTKQLsg— Massimo Frantarelli (@MrFrantarelli) May 27, 2026
A fegyverrendszer kétféle rakétával van felszerelve. A hagyományos 95Ja6 típusú rakéták hatótávolsága eléri a 20 kilométert. Ezenkívül a kisebb méretű TKB–1055 rakétákat is integrálták, amelyek kifejezetten kisméretű drónok megsemmisítésére szolgálnak, legfeljebb 7 kilométeres távolságban. A radarrendszer egy aktív fázisvezérelt felderítő radarból és egy milliméteres hullámsávú tűzvezető radarból áll, amelyek akár 24 kilométeres távolságból is képesek észlelni a célpontokat.
Oroszország 2023-ban kezdett el Pancir rendszereket telepíteni moszkvai épületek – többek között a védelmi minisztérium székháza – tetejére, miután az ukrán drónok elérték a fővárost. Azóta Moszkva egyre sűrűbb légvédelmi hálózatot épített ki a város körül.
Ezt mobil tűzcsoportokkal és más régiókból átcsoportosított rendszerekkel erősítették meg. A Militarnij becslései szerint egyedül 2025-ben több mint 40 Pancir–Sz1 rendszert helyeztek üzembe Moszkva térségében. Így a 2023 óta a főváros védelmére telepített légvédelmi rendszerek összesített száma mára meghaladja a százat.
A fejlesztések hátterében Ukrajna fokozódó mélységi csapásmérő tevékenysége áll. Az ukrán fegyveres erők az elmúlt hónapokban egyre gyakrabban mértek csapásokat oroszországi katonai, ipari és energetikai célpontokra. Eközben drónjaik rendszeresen elérik Moszkvát és más, a határtól több száz kilométerre fekvő régiókat is.
