Üdvözölte Magyar Péter Ukrajnával kapcsolatos szavait a Kreml

Magyar Péter csütörtökön Brüsszelben Mark Rutte NATO-főtitkárral találkozott, az eseményről Facebook-posztot is megosztott. Ebben azt írta, elmondta, Rutténak, hogy

Magyarország nem küld sem fegyvereket, sem harci eszközöket az orosz-ukrán háborúba.

Pénteken Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője üdvözölte Magyar Péter szavait.

Ez pozitív. Ha az egyik oldal azt mondja, hogy nem kell olajat önteni a tűzre, az csak üdvözlendő

– reagált Peszkov újságírói kérdésre.

A Kreml-szóvivő arról is beszélt, hogy Európa nem léphet fel közvetítőként a Moszkva és Kijev között folyó tárgyalásokon, mivel Európa is a konfliktus része.

Jelenleg Európa Ukrajna oldalán áll a konfliktusban. Ne feledjük, hogy európai fegyverek közvetlenül ránk tüzelnek, és ezt lehetetlen figyelmen kívül hagyni

– szögezte le Peszkov.

