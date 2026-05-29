Valamit eltaláltak az ukránok, lángolt az orosz kikötő

Eloltották az ukrán dróntámadás okozta tüzet a dél-oroszországi Temrjuk kikötőjében – közölték a Krasznodári határterület hatóságai pénteken.

A Krasznodári határterület illetékesei pénteken megerősítették, hogy

sikeresen megfékezték a lángokat a temrjuki kikötőben.

A tűz egy ukrán dróncsapás következtében ütött ki a dél-oroszországi létesítményben. A hatóságok az esettel kapcsolatban egyelőre nem hoztak nyilvánosságra további részleteket.

Az ukránok annyit tettek hozzá, hogy egy gázterminált ért találat, ami miatt épületek és gázvezeték is lángra kapott.

Forrás: Reuters

