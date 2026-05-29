Váratlan fordulat: ez az ország venné át Irán uránkészletét

Kazahsztán jelezte, hogy kész befogadni Irán fegyverminőséget megközelítő dúsított uránkészletét. Ez abban az esetben történhet meg, ha Washington és Teherán megállapodásra jut az iráni atomprogramról – közölte a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) vezetője a Financial Times üzleti lappal.

Rafael Grossi, a NAÜ főigazgatója a Financial Timesnak adott megjelent interjújában elmondta: Kaszim-Zsomart Tokajev kazah elnök

az e heti asztanai találkozójukon fejezte ki nyitottságát az iráni uránkészlet tárolására.

Kazahsztán nem előzmények nélkül vállalna ilyen szerepet. Az országban 2017 óta működik egy a NAÜ-vel közösen létrehozott, nemzetközi ellenőrzés alatt álló, alacsony dúsítású uránbank. A létesítmény eredeti célja, hogy biztosítsa az ügynökség tagállamainak nukleárisfűtőanyag-ellátását, ezzel is gátat vetve az atomfegyverek elterjedésének.

A kazah ajánlat különösen fontos lehet az amerikai-iráni tárgyalások szempontjából. Irán uránkészletének egy semleges, nemzetközileg felügyelt helyszínen történő elhelyezése ugyanis az egyik kulcskérdés a nukleáris megállapodás körüli egyeztetésekben.

Forrás: Reuters

