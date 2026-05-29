  • Megjelenítés
Váratlan fordulat: ez az ország venné át Irán uránkészletét
Globál

Váratlan fordulat: ez az ország venné át Irán uránkészletét

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Kazahsztán jelezte, hogy kész befogadni Irán fegyverminőséget megközelítő dúsított uránkészletét. Ez abban az esetben történhet meg, ha Washington és Teherán megállapodásra jut az iráni atomprogramról – közölte a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) vezetője a Financial Times üzleti lappal.

Rafael Grossi, a NAÜ főigazgatója a Financial Timesnak adott megjelent interjújában elmondta: Kaszim-Zsomart Tokajev kazah elnök

az e heti asztanai találkozójukon fejezte ki nyitottságát az iráni uránkészlet tárolására.

Kazahsztán nem előzmények nélkül vállalna ilyen szerepet. Az országban 2017 óta működik egy a NAÜ-vel közösen létrehozott, nemzetközi ellenőrzés alatt álló, alacsony dúsítású uránbank. A létesítmény eredeti célja, hogy biztosítsa az ügynökség tagállamainak nukleárisfűtőanyag-ellátását, ezzel is gátat vetve az atomfegyverek elterjedésének.

A kazah ajánlat különösen fontos lehet az amerikai-iráni tárgyalások szempontjából. Irán uránkészletének egy semleges, nemzetközileg felügyelt helyszínen történő elhelyezése ugyanis az egyik kulcskérdés a nukleáris megállapodás körüli egyeztetésekben.

Még több Globál

Elárulta Putyin, hogy áll a háború és Európára feni-e a fogát

Megdöbbentő adatok láttak napvilágot Moszkva rettegett Oresnyik-rakétarendszeréről – Ez sok mindent megváltoztat

Különös dolgok történnek Oroszországban - Mi lesz így az üzemanyaggal?

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Portfolio X-Cycling Day

Portfolio X-Cycling Day

2026. június 2.

Padel X Network Cup

2026. június 2.

Property X 2026

2026. június 2.

ZALAEGERSZEG - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. június 9.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Ursula von der Leyen bejelentette: 6000 milliárd forintot szabadított ki Magyar Péter
Bejelentette a rendőrség: elfogták K. Endrét
Dróntámadás érte Romániát, a magyar kormány is megszólalt – Híreink az orosz–ukrán háborúról pénteken
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility