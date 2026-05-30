A szemünk láttára törlik el a világ egyik legősibb keresztény régióját

Az orosz-ukrán háború árnyékában viszonylag kevés figyelmet kapott egy másik, sokkal régebbi konfliktus utolsó epizódja: 2023 szeptemberében az azerbajdzsáni hadsereg villámoffenzívát kezdett a többségében örmények lakta, szakadár Hegyi-Karabah régió ellen, a terület védelme mindössze két nap alatt összeomlott. A hadjáratot követően teljes exodus következett: Hegyi-Karabah lakosságának 99%-a, mintegy 100 ezer ember összecsomagolt és elmenekült Örményországba – félve az azerbajdzsáni hadsereg megtorlásától. Bár Baku biztonságos reintegrációt ígért a lakosságnak, ami azóta történt, igencsak arra enged következtetni, hogy az örmények félelme valamelyest jogos volt – Azerbajdzsán visszafordíthatatlanul elkezdte átalakítani Hegyi-Karabah arculatát, fokozatosan eltüntetve a régió örmény történelmének és keresztény kulturális hagyatékának nyomait.

Villámoffenzíva tett pontot az évszázados konfliktus végére

Örmény T-72-es harckocsi, Sztyepanakert mellett, az örmény-azeri háború során. Fotó: Getty Images

Hegyi-Karabah a Kaukázus nagy részéhez hasonlóan hányattatott sorsú terület: az évszázadok során különböző örmény, perzsa, török, orosz és szovjet hatalmi övezetekhez tartozott.

Ami viszonylag biztosan kijelenthető a területtel kapcsolatosan az, hogy évezredes történelme során örmény többség lakta – Örményország pedig az első olyan ország, amely (Kr. u. 301-ben) hivatalosan is felvette a kereszténységet.

Az örmények keresztény identitása és a térség geopolitikai helyzete az évszázadok során számos konfliktus forrásává vált – elsősorban az Oszmán Birodalom idején. Ennek legismertebb eseménye a Törökország által mai napig vitatott 1915 és 1917 közti örmény népirtás volt, mely során konzervatív becslések szerint is legalább 600 ezer örmény ember halálát okozták közvetve vagy közvetlenül az Oszmán Birodalom intézkedései.

Az Oszmán Birodalom széthullása és az Orosz Birodalmat megdöntő bolsevik forradalom után a régió államai rövid ideig élvezhették a függetlenséget. A frissen létrejött, muszlim türk többségű Azerbajdzsán és az évszázadok óta először ismét függetlenné váló keresztény Örményország 1920-as években egyaránt a Szovjetunió részévé váltak, a két népcsoport konfliktusa így a háttérbe került.

Moszkva az örmény többségű Hegyi-Karabahot Azerbajdzsán területeként, de mint autonóm közigazgatási egység integrálta a Szovjetunióba.

A Szovjetunió bukása közben / után az ismét függetlenedő Azerbajdzsán és Örményország eleinte intenzív, majd több mint két évtizeden át alacsony intenzitású háborút vívott – a patthelyzetet Azerbajdzsán 2020-as offenzívája törte meg, melynek eredményeképpen az addig de facto örmény ellenőrzés alatt álló Hegyi-Karabah nagy részét elfoglalták, a régió védelmi erői stratégiai vereséget szenvedtek.

A Karabahhal kapcsolatos konfliktus utolsó epizódja 2023-ban jött el. Örményország orosz békefenntartókat hívott Hegyi-Karabahba – remélték, hogy ha a helyi védelmi erők nem is, Moszkva elrettentő ereje meg tudja akadályozni, hogy Azerbajdzsán egész Hegyi-Karabahot az uralma alá vegye. Ezt a reményt erősítette az is, hogy Örményország az Oroszország vezette védelmi szövetség, a Kollektív Biztonsági Szerződés Szervezetének (KBSZSZ vagy CSTO) része volt, Azerbajdzsán pedig nem.

Moszkva azonban lényegében tétlenül nézte végig, ahogy 2023 szeptemberében az azeri hadsereg mindössze két nap alatt letarolja Hegyi-Karabah védelmét – közben az azeri katonák még az orosz békefenntartókra is tüzet nyitottak.

A szakadár térség örmény vezetése letette a fegyvert – a lakosság pedig pánikszerű menekülésre fogta, mielőtt az azeri katonák az egész régió uralmát át tudták volna venni.

Hegyi-Karabah lakosságának 99%-a, mintegy 100 ezer ember, egyik pillanatról a másikra menekültté vált.

Az örmény többségű régió települései teljesen kiürültek, a „főváros,” az 50 ezres Sztyepanakert (ma: Khankendi) szellemvárossá vált.

Történelmi exodus és a nemzetközi jog

Armenians are leaving Nagorno-Karabakh en masse after it came under Azerbaijani controlAccording to the latest data, 20 thousand refugees from Nagorno-Karabakh have already arrived in Armenia. Refugee cars queue for hours on the road leading to the border with Armenia. pic.twitter.com/qLADAHmsWN https://t.co/qLADAHmsWN — NEXTA (@nexta_tv) September 26, 2023

2023 szeptemberében a nemzetközi közösség figyelmét teljes egészében az ukrajnai háború dominálta – ekkor a második nagy ukrán ellentámadás végjátékához közelítettünk, a konfliktus ekkor kezdett átalakulni elhúzódó, véres anyagháborúvá. Moszkva minden használható katonai erőforrását az ukrajnai háború megnyerésére irányította át –

nem véletlen, hogy Baku ekkor döntött úgy, hogy az orosz békefenntartók jelenléte ellenére is megindítják a Hegyi-Karabah elleni offenzívát.

A kockázatos játszma bejött: Hegyi-Karabah teljes egészében azeri kézre került, az orosz békefenntartók hozzájárulása a térség védelméhez mindössze annyi volt, hogy segítettek az örmény civileknek a menekülésben. Ilham Alijev azeri elnök egy telefonhívással el tudta sikálni azt is, hogy az azeri katonák még az orosz békefenntartói kontingens egyik parancsnokát is megölték az offenzíva során.

Kevés nemzetközi figyelmet kapott az örmény lakosság exodusa is, holott nemzetközi jogi szempontból minimum aggályosnak volt nevezhető az, hogy a régió teljes lakossága menekülésre kényszerült.

Széljegyzeten érdekes egybeesésként említhető, hogy ez az esemény 2023-ban zajlott, egy olyan időszakban, amikor az Egyesült Államok és az Európai Unió is (főleg Ukrajna és Oroszország kapcsán) napi szinten az emberi jogok, nemzetközi jog, ENSZ-rendeletek és alapokmány betartásának fontosságáról értekeztek.

Fontos hangsúlyozni: az ENSZ Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata kifejezetten tiltja adott népcsoport tömeges, erőszakos kitelepítését, adott állam ellen nemzetközi büntetőeljárás indulhat, akár etnikai tisztogatás, népirtás vádjával, ha ezt a rendelkezést megszegi.

Két nyomós oka is van azonban annak, hogy a karabahi örmények sorsát a nemzetközi közösség lényegében ignorálta és Azerbajdzsán nem került a vádlottak padjára:

Hegyi-Karabah az 1923-as, szovjet adminisztratív intézkedések eredményeképpen nemzetközi jog szerint Azerbajdzsán részének számít, annak ellenére, hogy több mint 90%-ban örmény lakosság élt ott. Az azerbajdzsáni hatóságok senkit nem raboltak fel, tettek fel teherautókra és deportáltak – Baku hivatalosan azt kommunikálta, hogy reintegrálni fogják a régiót és nem fogják bántani a civil lakosságot. A lakosság a történelmi sérelmek miatt kialakult, megtorlástól való félelem jegyében kezdett el menekülni – így lényegében önként hagyták el a régiót és távoztak, többségében Örményország nemzetközileg elismert határain belülre.

Emiatt a mai napig megosztja a nemzetközi jog tudorait az, hogy ami Hegyi-Karabahban történt 2023-ban, mennyire minősül etnikai tisztogatásnak, népirtásnak, háborús bűncselekménynek.

Maxar published satellite images of the exodus of Armenians from Karabakh. pic.twitter.com/KD4MbxOOzA https://t.co/KD4MbxOOzA — Clash Report (@clashreport) September 26, 2023

Bár a fentiek miatt Azerbajdzsán szerint a mai napig védhető, ami történt, vannak, akik azon az állásponton vannak, hogy Azerbajdzsán igenis háborús bűncselekményt követett el, hiszen hónapokig blokádolta Hegyi-Karabah utánpótlását a Lacsin-folyosó elzárásával és emiatt humanitárius válságot alakított ki, ráadásul a 2020-os offenzíva közben elkövetett háborús bűncselekmények és túlkapások miatt a lakosság joggal tarthatott attól, hogy a bevonuló azeri katonák ellenük is súlyos atrocitásokat követnek majd el.

Ráadásul, ami a 2023-as offenzíva óta történik Hegyi-Karabahban, talán némelyest validálja azokat az aggályokat, melyek szerint Azerbajdzsán bevonulása nem csupán egy „történelmi régió jogos visszaszerzését” jelentette volna, hanem hosszabb távon jó eséllyel együtt járt volna a helyi populáció identitásának eltörlésével is.

Visszafordíthatatlanul átalakul Hegyi-Karabah arculata

Half the world celebrates Easter, while churches of first Christian nation—Armenia—are being destroyed.St. Hakob Church in Stepanakert, Artsakh/ Nagorno-Karabakh, has been destroyed by Azerbaijan. This is not only an Armenian loss, but a loss of our shared Christian heritage. pic.twitter.com/4GQntLkLZs https://t.co/4GQntLkLZs — Dr. Anzhela Mnatsakanyan (@ANZHELA_YAN) April 12, 2026

A Hegyi-Karabah régió visszaszerzését követően az azeri hatóságok fokozatosan nekiálltak annak, hogy betelepítsék az örmények által elhagyott szellemvárosokba az azeri lakosságot, újraépítsék a régió infrastruktúrát, illetve átalakítsák a régió arculatát, újraszervezzék a közigazgatást, oktatást.

Rengeteg műholdfelvétel és fénykép bizonyítja ugyanakkor, hogy egyszerű, adminisztratív teendők végrehajtása és friss beruházások elindítása mellett az „arculatváltás” kiterjed az örmény kulturális és vallási intézményekre, pl. templomokra, temetőkre, adminisztratív épületekre is.

Az amerikai állam által finanszírozott RFE/RL részletesen dokumentálta műholdfelvételek alapján a Khankendi (egykor Sztyepanakert) zajló átalakításokat – a közzétett felvételeken jól látszik, hogy az azeri hatóságok elbontották a város legnagyobb keresztény templomát, az Istennek Szent Anyja székesegyházat és Szent Jákob templomot is.

The destruction of Surb Astvatsatsin Church in #Stepanakert, carried out on the eve of the 111th anniversary of the #Armenian Genocide, is yet another piece of evidence of a deliberate and systematic policy aimed at erasing Armenian spiritual and cultural heritage.This church,… pic.twitter.com/0wH5GekPug https://x.com/hashtag/Stepanakert?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw — Karabakh Records (@KarabakhRecords) April 21, 2026

Az átalakítások nem csupán erre a két létesítményre terjednek ki, hanem nagyjából rendszerszinten zajlanak az első, 2020-as offenzíva óta. Az azeri hatóságok konzekvensen rombolják a templomokat, temetőket, törlik el az örmény történelmi emlékeket, háborús emlékműveket, örmény vezetők képeit és szobrait és volt örmény közintézményeket is. Egyes esetekben komplett falvakat lebontottak az azeri hatóságok, ezek történelmi emlékműveivel együtt.

Azerbajdzsán nem tagadja az épületek rombolását, viszont Baku azt kommunikálja, hogy „jogi és morális szempontból is” minden alapjuk megvan az örmények által épített „illegális építmények” eltörléséhez.

ALERT: An Armenian cemetery in the village of Mets Tagher/Böyük Tağlar was recently destroyed. The cemetery was founded in the early 19th c. and was in use when Armenians evacuated the village in 2020. Satellite imagery shows its complete destruction. Signs of bulldozer scars.1/3 pic.twitter.com/Dc55fkjFqT https://t.co/Dc55fkjFqT — CaucasusHeritageWatch (@CaucasusHW) May 4, 2021

Azt állítják: ezek a templomok, temetők, közjogi épületek nem tekinthetők sem kulturális, sem történelmi épületnek, hiszen az örmények az „1990-es években kezdődött megszállás” alatt építették őket, olyan ingatlanok és telkek helyére, melyek korábban (a Szovjetunió idején) azerbajdzsáni tulajdonban álltak. Bizonyos esetekben, mint például Gazancsecoc székesegyháznál pedig nemhogy lerombolják, hanem fel is újítják ezeket (igaz, közben az építmény arculata teljesen megváltozott). Széljegyzeten érdemes megjegyezni: az épületrombolás nem csupán az 1988 után épített építményekre terjed ki, Baku viszont azzal védekezik, hogy ezeket „véletlenül” rombolták le, pl. mert a harci cselekmények során visszafordíthatatlanul megsérültek. Végül pedig a korrektség kedvéért ki kell jelenteni: nem megállapítható, hogy minden történelmi örmény épületet lerombolnak Karabah régi-új urai, remek példa erre a dadivanki templom, melyet „csupán” örmény mivoltától fosztottak meg, helyette az azeriek átminősítették mint „kaukázusi albán” kulturális emlék.

Nagyon fontos hangsúlyozni, hogy nincs olyan, nemzetközi bírósági ítélet, akár eljárás, amely kimondaná, hogy Azerbajdzsán tudatosan Karabah örmény / keresztény kultúrájának eltörlésén dolgozna – az örmények és a térség örökségvédelméért felelős nemzetközi szakemberek viszont így élik meg ezt a folyamatot.

A templomrombolások, kulturális hagyatékhoz tartozó épületek eltörlése továbbra is feszültséget kelt Örményország és Azerbajdzsán közt, illetve veszélyezteti a régió tartós békéjét, a két ország konfliktusának rendezését. Hegyi-Karabah jövője kapcsán pedig egy békés, fair és korrekt rendezést kétségkívül meg fog nehezíteni az, ha a régió egykori, mintegy 100 ezer lakója úgy látja, Azerbajdzsán visszafordíthatatlanul átalakítja Hegyi-Karabah kulturális arculatát, azzal a feltett szándékkal, hogy ellehetetlenítse az egykori örmény lakosság visszatérését arra a területre, melyet évszázadokon, sőt, egyes régiókban évezredeken keresztül – legalább részben, de inkább többségében – ők laktak.

Címlapkép forrása: Celestino Arce/NurPhoto via Getty Images / A címlapképen Shoushi székesegyháza látható, 2020-ban az azerbajdzsáni hadsereg több dróntámadást is végrehajtott az örmény templom ellen.