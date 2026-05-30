Az iráni háború hatása: több vagy kevesebb atombomba lesz ezután a világban?

Idén kimondottan rossz csillagállás alatt zajlott az Atomsorompó Egyezmény ötévente esedékes felülvizsgálati konferenciája. Pedig az iráni háború akár még serkenthette is volna a 191 ország tanácskozását – hiszen a hadműveletek egyik hirdetett célja pont az volt, hogy atomfegyver-ambícióknak parancsoljanak megálljt. Csakhogy időközben másként alakultak az események. Egy gyors, világos erődemonstráció helyett a konfliktus éppen hogy a fennálló nemzetközi rend törékenységét hozta felszínre. Következésképp világszerte meglódultak az ilyen-olyan nukleáris fegyverkezési törekvések. Ám most elsősorban nem az úgynevezett lator államok, hanem Amerika szövetségesei, az eddigi példamutatók, akarnak saját atomot.

Palackba zárt szellem

John F. Kennedy elnök 1960-ban azt jósolta, hogy négy éven belül akár húszra is nőhet az atomfegyverrel rendelkező országok száma. Szerencsére azonban a nukleáris fegyverek elterjedése (proliferáció) elleni kezdeményezések felfutottak, s részben az 1970-es Atomsorompó Egyezménynek (NPT) köszönhetően az atomklub tagjai még ma is csak kilencen vannak. Közülük öten hivatalosan is ekként szerepelnek, ők az ENSZ Biztonsági Tanácsának állandó tagjai: az Egyesült Államok, Kína, Oroszország, Franciaország és Nagy-Britannia. Négyen viszont az NPT-n kívül tettek szert katonai nukleáris képességekre: Izrael, India, Pakisztán és Észak-Korea.

Az NPT lényege, hogy az atomfegyverrel rendelkező országok a leszerelésen dolgoznak és nem adják át másnak a technológiájukat-eszközeiket, az atomfegyverrel nem rendelkezők pedig csak civil célra használhatnak atomenergiát és nem fejlesztenek katonai képességeket. A szerződés mögötti alapvető megfontolás ma is érvényes. Vagyis, hogy az atomfegyverek terjedése nem kívánatos: minél több ország birtokolja őket, annál nehezebben átláthatató a helyzet – hatványozottan nő a félreértések, hibák, s velük együtt az eszkaláció esélye.

A rendszer viszont napjainkban minden ízében recseg-ropog.