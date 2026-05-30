Ballisztikus rakétával csapott le Irán egy közeli támaszpontra, amerikai katonák is megsérültek
Irán ballisztikus rakétát lőtt ki egy kuvaiti katonai légitámaszpontra, ahol amerikai katonák is állomásoztak. A támadásban többen megsérültek, továbbá két MQ-9 Reaper drón súlyosan megrongálódott - írja a Bloomberg.

Az iráni csapás az elmúlt huszonnégy órában érte a kuvaiti Ali as-Szálem légibázist. A támadáshoz egy Fateh-110 típusú ballisztikus rakétát vetettek be. Bár a kuvaiti légvédelem sikeresen elfogta a fegyvert, a lehulló roncsdarabok így is károkat okoztak a támaszponton. Egy névtelenséget kérő, az incidensre rálátó forrás szerint

több amerikai katona könnyebb sérüléseket szenvedett, emellett két MQ-9 Reaper csapásmérő drónban is súlyos károk keletkeztek.

A támadás különösen kényes időpontban történt. Donald Trump amerikai elnök ugyanis épp egy törékeny tűzszünet meghosszabbítását célzó megállapodás lehetőségét mérlegeli. A rakétacsapás komoly próba elé állítja a térségben amúgy is feszült diplomáciai helyzetet, emellett kérdéseket vet fel a tűzszüneti tárgyalások jövőjével kapcsolatban.

Címlapkép forrása: Fatemeh Bahrami/Anadolu via Getty Images

Átnézem időnként, melyik osztalékrészvényt - amiket nem tartásra, hanem kereskedésre vettem - mikor tudom eladni. Azokat rakom itt ki, amelyeknél van esély néhány hónapos időtávon belül az

Portfolio X-Cycling Day

