Dróncsapásokkal folytatódik a háború, egymást lövi Ukrajna és Oroszország - Híreink az orosz-ukrán háborúról szombaton
Ukrajna a hajnali hírek szerint számos dróncsapást mért Oroszországra. Tegnap Törökország közölte, hogy két állampolgára megsérült, amikor dróncsapás ért egy Odesszából induló teherhajót a Fekete-tengeren. Az orosz-ukrán háború szombati eseményeiről ebben a cikkünkben tudósítunk percről percre.
Drónokkal támadja Ukrajnát az orosz hadsereg

Ismét orosz támadások érték Ukrajna több térségét szombatra virradóra, hivatalos források szerint a műveleteknek halálos áldozatai is vannak.

Oleh Szinyehubov, a kelet-ukrajnai Harkiv megye kormányzója 18 dróntámadásról számolt be a térségből, hozzátéve, hogy a támadásoknak két halálos áldozata és több sebesültje is van.

Károk keletkeztek emellett a villamosenergia-hálózatban, több lakóépületben és egy raktárban, illetve egy mezőgazdasági területen is.

A frontvonalhoz közeli, Ukrajna délkeleti részén fekvő Zaporizzsjából is támadásokról számoltak be. A megye katonai kormányzója, Ivan Fedorov azt mondta, a térségben 40 körzetet ért összesen 119 támadás, amelynek nyomán károk keletkeztek épületekben, gépjárművekben és az infrastruktúrában.

Dróntámadás érte az az északkelet-ukrajnai Szumiban lévő Sosztka települést is, ahol - Oleh Hrihorov megyei kormányzó közlése szerint - szintén anyagi károk keletkeztek. Helyi hivatalos források később arról számoltak be, hogy támadás ért egy vasútállomást is, és egy ember életét vesztette.

Légitámadásokról adott hírt a közép-ukrajnai Poltava megye katonai kormányzója, Vitalij Gyakivnics is, kiemelve, hogy a támadásoknak két sebesültje van.

Öt, orosz támadásban megsebesült emberről számolt be továbbá a dél-ukrajnai Herszon városvezetése is, hozzátéve, hogy találat ért egy többemeletes lakóépületet is.

Ukrán drónok csaptak le orosz olajlétesítményekre

Ukrán drónok támadtak meg egy tartályhajót az oroszországi Taganrog kikötőjében, valamint egy olajraktárt Armavir város ipari övezetében – közölték szombaton a dél-oroszországi Rosztov és Krasznodar régió hatóságai.

Jurij Szljuszar, Rosztov megye kormányzója szerint a Taganrogban keletkezett tüzeket eloltották, olajszennyezésről nem érkezett jelentés. A támadásban két ember megsérült. A városban korábban, május 27-én elrendelt helyi rendkívüli állapotot meghosszabbították.

A szomszédos Krasznodar régióban, Armavirban egy olajraktár gyulladt ki, de a hatóságok szerint a tüzet sikerült ellenőrzés alá vonni, sérültekről nem számoltak be.

Szljuszar közlése szerint Rosztov megyében közel 50 drónt lőttek le az éjszaka folyamán. A régió Ukrajna donbaszi térségével határos, amely továbbra is a háború egyik fő hadszíntere.

