Drónok zavarták meg Németország légterét, helikopteres hajtóvadászatot indítottak ellenük
Szombat délelőtt mintegy egy órára leállt a forgalom a müncheni repülőtéren, miután két pilóta drónt észlelt a repülőtér légterében. A légtérzár alatt több mint húsz járatot irányítottak át más légikikötőkbe.

Reggel kilenc óra körül két pilóta, egymástól függetlenül és két különálló gépről jelentette, hogy drónt látott a repülőtér felett. A bejelentések nyomán a hatóságok azonnal felfüggesztették a légi forgalmat. A rendőrség nagyszabású keresést indított az ügyben, többek között helikopterrel is átvizsgálták az érintett területet, ám az akció nem hozott eredményt.

Miután a légi közlekedést fenyegető veszélyt kizárták, a zárlatot délelőtt tíz óra után néhány perccel feloldották.

A rendőrség nyomozást indított az incidens körülményeinek tisztázására.

A müncheni repülőtéren nem ez az első ilyen eset, tavaly októberben szintén több, egymást követő forgalomkorlátozást okoztak a hasonló drónészlelések.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Silas Stein/picture alliance via Getty Images

