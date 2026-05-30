Eldőlt, melyik csapat nyerte meg a Bajnokok Ligáját - Íme a győztes

Több hosszabbítás után végül tizenegyesekkel nyerte meg a mai Bajnokok Ligája döntőt a címvédő Paris Saint-Germain.

A francia csapat így 4-3-ra győzte le a brit Arsenált.

A meccs jól indult az Arsenálnak: az 5. percben gólt lőttek, de a 65. percben viszont egyenlítettek a franciák.

Sokáig döntetlen volt a meccs, így végül több hosszabbítás után tizenegyesekkel dőlt el a meccs.

A Paris Saint-Germain története során másodszor nyerte meg a BL-trófeát,

Címlapkép forrása: Lars Baron/Getty Images