Elpattant a húr: brutális gazdasági háborút robbanhat ki az olcsó áruk miatt az EU és Kína

A kínai kereskedelmi minisztérium szombaton kiadott közleményében egyértelművé tette álláspontját. Úgy fogalmaztak, hogy

ha az EU ragaszkodik az új kereskedelmi védelmi eszközök egyoldalú bevezetéséhez és a diszkriminatív korlátozások alkalmazásához, akkor Peking is lépni fog.

Kína ebben az esetben "határozott ellenintézkedéseket és hatékony lépéseket tesz saját érdekei védelmében".

A nyilatkozatot az Európai Bizottság pénteki előzetes tárgyalásai előzték meg. Ezeken a megbeszéléseken azt vitatták meg, hogyan kezelje az unió a Kínából érkező fokozódó gazdasági versenyt. Különösen az olcsó kínai termékek dömpingje okoz komoly gondot, amely árelőnye révén számos európai iparágat szorít háttérbe. A tanácskozások rávilágítanak arra a nehéz helyzetre, amelyben a közösség jelenleg van, ugyanakkor jól tükrözik az EU azon szándékát is, hogy újra akarja gondolni a Kínához fűződő gazdasági kapcsolatait.

A kínai kereskedelmi tárca közleménye ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a kommunikációs csatornák továbbra is nyitva maradnak Kína és az Európai Unió között. Mindkét fél vizsgálja emellett egy kétoldalú kereskedelmi és beruházási konzultációs mechanizmus létrehozásának lehetőségét.

Címlapkép forrása: EU