  • Megjelenítés
Elpattant a húr: brutális gazdasági háborút robbanhat ki az olcsó áruk miatt az EU és Kína
Globál

Elpattant a húr: brutális gazdasági háborút robbanhat ki az olcsó áruk miatt az EU és Kína

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Kína határozottan kilátásba helyezte, hogy megtorló lépésekkel válaszol, amennyiben az Európai Unió új kereskedelmi korlátozásokat léptet életbe vele szemben. A figyelmeztetés az Európai Bizottság május 29-i, Kína-politikáról szóló egyeztetését követően hangzott el - tudósított a Bloomberg.
Debrecen Economic Forum 2026
Június 9-én jön a Debrecen Economic Forum, ami magas szintű szakmai párbeszédet és értékes üzleti kapcsolatokat kínál a régiós növekedés érdekében. Részletek a linken.
Információ és jelentkezés

A kínai kereskedelmi minisztérium szombaton kiadott közleményében egyértelművé tette álláspontját. Úgy fogalmaztak, hogy

ha az EU ragaszkodik az új kereskedelmi védelmi eszközök egyoldalú bevezetéséhez és a diszkriminatív korlátozások alkalmazásához, akkor Peking is lépni fog.

Kína ebben az esetben "határozott ellenintézkedéseket és hatékony lépéseket tesz saját érdekei védelmében".

A nyilatkozatot az Európai Bizottság pénteki előzetes tárgyalásai előzték meg. Ezeken a megbeszéléseken azt vitatták meg, hogyan kezelje az unió a Kínából érkező fokozódó gazdasági versenyt. Különösen az olcsó kínai termékek dömpingje okoz komoly gondot, amely árelőnye révén számos európai iparágat szorít háttérbe. A tanácskozások rávilágítanak arra a nehéz helyzetre, amelyben a közösség jelenleg van, ugyanakkor jól tükrözik az EU azon szándékát is, hogy újra akarja gondolni a Kínához fűződő gazdasági kapcsolatait.

Még több Globál

Dróncsapásokkal folytatódik a háború, egymást lövi Ukrajna és Oroszország - Híreink az orosz-ukrán háborúról szombaton

Lángokban áll egy kulcsfontosságú orosz kikötő: kíméletlen mélységi csapást hajtott végre Ukrajna

Megtörtént a csoda, oxigénmaszkban hozták a felszínre a túlélőket: elképesztő barlangi mentés részletei derültek ki

A kínai kereskedelmi tárca közleménye ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a kommunikációs csatornák továbbra is nyitva maradnak Kína és az Európai Unió között. Mindkét fél vizsgálja emellett egy kétoldalú kereskedelmi és beruházási konzultációs mechanizmus létrehozásának lehetőségét.

Kapcsolódó cikkünk

Óriási üzlet készülődik Kína és Kanada között

Kemény figyelmeztetés jött: nagy baj lehet, ha nem nyílik meg a Hormuzi-szoros

Visszatértek az űrhajósok, itt az új kínai rekord

Címlapkép forrása: EU

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Tervezett eladások

Átnézem időnként, melyik osztalékrészvényt - amiket nem tartásra, hanem kereskedésre vettem - mikor tudom eladni. Azokat rakom itt ki, amelyeknél van esély néhány hónapos időtávon belül az

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Portfolio X-Cycling Day

Portfolio X-Cycling Day

2026. június 2.

Padel X Network Cup

2026. június 2.

Property X 2026

2026. június 2.

ZALAEGERSZEG - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. június 9.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Új pozíciót kaphat Orbán Viktor, diplomáciai mentesség is járna mellé
Elszabadultak az indulatok Orbán Viktor gyűlésén: videón a dulakodás, lépett a rendőrség
Dróntámadás érte Romániát, a magyar kormány is megszólalt – Híreink az orosz–ukrán háborúról pénteken
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility