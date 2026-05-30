Időjárás: mindenki megnyugodhat, holnapra kisüt a nap

A HungaroMet Nonprofit Zrt. közölte legfrissebb időjárás-jelentését.

Szombaton keleten felhősebb időre számíthatunk eleinte még helyenként gyenge eső is eshet, de a Dunántúlon is erőteljessé válik a gomolyfelhő-képződés, és északnyugat felől záporok, zivatarok érkeznek, illetve képződnek elszórt jelleggel elsősorban az ország északi fele fölött. Ezek a csapadékgócok éjfél környékére általában lecsengenek, de a keleti határ mentén még hajnalban, kora reggel is eshet. Ezzel együtt észak felől elkezd kiderülni az ég.

Vasárnap napos idő várható fátyol- és gomolyfelhőkkel.

A Dunántúl nyugati felén, kétharmadán a déli óráktól kezdve akár több helyen is kialakulhat zápor, zivatar, kis eséllyel heves zivatar is előfordulhat, emellett az északkeleti megyékben lehet helyenként zápor. Másutt száraz idő valószínű. Napközben nagy területen megélénkül, helyenként meg is erősödhet az északnyugati szél. A zivatarokat viharos széllökések is kísérhetik.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet többnyire 10 és 18 fok között alakul, de a szélcsendes északi völgyekben ennél több fokkal hűvösebb is lehet.

A legmagasabb nappali hőmérséklet vasárnap általában 25 és 30 fok között várható, de egy-egy helyen 31 fok is lehet, ugyanakkor az északkeleti határvidéken csak 23, 24 fok valószínű.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images