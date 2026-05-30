Kimondta Amerika: Trump kész újra támadni, ha nem kapja meg Irántól, amit akar
Az Egyesült Államok kész újraindítani az Irán elleni támadásokat, ha nem sikerül megállapodásra jutni. Ezt Pete Hegseth védelmi miniszter jelentette ki szombaton Szingapúrban. Mindeközben a washingtoni és teheráni tárgyalófelek továbbra is komoly nézeteltéréseket próbálnak áthidalni.

Hegseth a Shangri-La Párbeszéd nevű ázsiai biztonságpolitikai fórumon szólalt fel, ahol egyértelművé tette, hogy az amerikai haderő készenlétben áll. "Képesek vagyunk szükség esetén újrakezdeni a hadműveleteket. Készleteink ehhez bőven elegendőek mind a térségben, mind világszerte" - mondta a Pentagon vezetője.

A védelmi miniszter hangsúlyozta, hogy Washington az Irán elleni konfliktus ellenére sem fordított hátat az ázsiai-csendes-óceáni térségnek. Kiemelte, hogy az Egyesült Államok párhuzamosan több feladatot is el tud látni, és a hadiipari kapacitásokat jelenleg is jelentősen bővítik. A lőszer- és fegyvergyártást a közeljövőben a két-négyszeresére kívánják emelni, hogy valamennyi hadműveleti terv logisztikai és anyagi hátterét megfelelően biztosítani tudják.

Hegseth szerint Donald Trump elnök "türelmes", és olyan átfogó megállapodásra törekszik, amely garantálja, hogy Irán nem jut nukleáris fegyverhez.

Trump pénteken közölte, hogy a Fehér Ház válságtermében hoz végleges döntést egy újabb javaslatról. Ez a lépés az április elején kötött tűzszünetet további 60 nappal meghosszabbítaná, így időt adva a tárgyalóknak egy tartós megoldás kidolgozására.

Az Egyesült Államok és Izrael által február 28-án indított háború több ezer halálos áldozatot követelt, elsősorban Iránban és Libanonban. A konfliktus súlyos globális gazdasági következményekkel is járt. Irán gyakorlatilag lezárta a Hormuzi-szorost, ami az energiaárak drasztikus emelkedéséhez vezetett.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Tasos Katopodis/Getty Images

