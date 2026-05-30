Lángokban áll egy kulcsfontosságú orosz kikötő: kíméletlen mélységi csapást hajtott végre Ukrajna
Ukrán drónok két Tu-142-es orosz haditengerészeti repülőgépet és egy Iszkander ballisztikus rakétarendszert semmisítettek meg május 30-án hajnalban a Rosztovi területen fekvő taganrogi katonai repülőtéren - jelentette a Kyiv Independent.

A csapást az Ukrán Fegyveres Erők Pilóta Nélküli Rendszerek Parancsnokságának 1. Központja hajtotta végre. Ez az egység kifejezetten az orosz katonai célpontok és az energetikai infrastruktúra elleni mélységi csapásokra specializálódott. A támadásról Robert "Magyar" Brovdi, a parancsnokság vezetője számolt be.

A Tu-142-es az orosz haditengerészet nagy hatótávolságú, tengeralattjáró-elhárító repülőgépe, amely a Tu-95-ös stratégiai bombázó platformjára épül. Utóbbit Oroszország rendszeresen beveti az Ukrajna elleni tömeges cirkálórakéta-támadások során. Az Iszkander hadműveleti-harcászati rakétarendszer

akár 500 kilométeres hatótávolságú félballisztikus rakéták indítására is képes. Ezeket a rakétákat megbízhatóan csak az amerikai gyártmányú Patriot légvédelmi rendszerek tudják elfogni.

Ezt a fegyvert az orosz erők széles körben alkalmazzák ukrán városok és energetikai létesítmények elleni csapásokra.

Jurij Szljuszar, a Rosztovi terület kormányzója a Telegramon arról számolt be, hogy a taganrogi kikötőben egy üzemanyagtartály, egy olajszállító tartályhajó és egy irodaépület gyulladt ki az ukrán dróntámadás következtében. A kormányzó szerint két ember megsérült a városban.

Taganrog egy jelentős orosz kikötőváros az Azovi-tenger partján. A település alig 40 kilométerre fekszik az Ukrajnához tartozó, jelenleg megszállás alatt álló Donyecki területtel közös államhatártól. A várost az ukrán erők az utóbbi időben rendszeresen támadják drónokkal, legutóbb május 27-én éjjel jelentettek robbanásokat a térségben.

