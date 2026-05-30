Megindul a Románia elleni dróntámadás után a NATO egyik legerősebb országa – Vadászgépek is mennek
Megerősíti Románia védelmét Olaszország, katonákat, vadászgépeket küldenek az országba – írta meg az RBK.

Tegnap orosz dróntámadás érte Galac városát, több román állampolgár is megsérült az incidens során, Oroszország tagadja az érintettségét.

Az RBK azt írja: az incidens után Olaszország megerősíti Románia védelmét –

100 katonát és vadászgépeket küldenek a NATO keleti szárnyára.

Amellett, hogy légvédelmi tevékenységben vesznek majd részt az olaszok, a román katonákat is képzik majd drónvédelemre.

A lap azt írja: lehet, hogy vadászgépek mellett más repülő eszközök is mennek majd, például drónvadász drónok.

Az RBK azt nem közölte, mennyi vadászgép megy Romániába, csak annyit írtak, hogy Róma egy eleve tervezett küldetést hozott előre és erősített meg újabb képességekkel.

Címlapkép forrása: Urbanandsport/NurPhoto via Getty Images

