Megtörtént a csoda, oxigénmaszkban hozták a felszínre a túlélőket: elképesztő barlangi mentés részletei derültek ki

A laoszi Rescue Volunteer for People szervezet a közösségi oldalán számolt be a sikeres akcióról. A bejegyzés szerint a barlangban annyira leapadt a víz, hogy a négy férfi az élelmiszert és vizet szállító búvárokkal együtt a felszínre tudott jutni. A mentésről közzétett fotókon a kimentettek hordágyon fekszenek, oxigénmaszkot viselnek, és izolációs fóliába burkolták őket. Nem sokkal korábban, pénteken egy ötödik túlélőt már kihoztak a barlangból. Ez a felszíni művelet mintegy harminc percet vett igénybe.

A beszámolók szerint a helyiek aranyat keresni mentek be a barlangba a múlt héten. Ekkor egy hirtelen áradás elzárta a kijáratot. Egyiküknek még időben sikerült kimenekülnie, és azonnal riasztotta a hatóságokat.

A héttagú csoportból öt embert szerdán találtak meg élve. Két személyt továbbra is eltűntként tartanak nyilván, az ő keresésük jelenleg is tart.

A mentőakciót a rendkívül nehéz terep és a szakadó eső is akadályozta. A barlang bejárata egy meredek, négy kilométeres hegyi gyalogtúrával közelíthető meg. Maga a nyílás rendkívül szűk és sziklás, egyszerre csak egyetlen ember fér át rajta. A helyszín a fővárostól, Vientiántól mintegy 120 kilométerre északra található.

A művelet egyik legnagyobb kihívását az jelentette, hogy a merülésben járatlan túlélőket nulla látótávolság mellett kellett átkísérni az elöntött szakaszokon. A mentésről készült videókon látható, ahogy egy thai búvár, Norraszed Palaszing és a finn Mikko Paasi az alapvető fogásokra tanítja a bent rekedteket.

Kapcsolódó cikkünk 2026. 05. 27. Nyolc nap után találtak élve öt embert egy vízzel elárasztott barlangrendszerben

Címlapkép forrása: Metta Tham Kalasin Rescue Unit via Getty Images