  • Megjelenítés
Megtörtént a csoda, oxigénmaszkban hozták a felszínre a túlélőket: elképesztő barlangi mentés részletei derültek ki
Globál

Megtörtént a csoda, oxigénmaszkban hozták a felszínre a túlélőket: elképesztő barlangi mentés részletei derültek ki

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Sikeresen kimentették azt a négy embert, akik az áradó víz miatt tíz napja rekedtek egy laoszi barlangban. A mentőakcióban finn laoszi és thai csapatok dolgoztak együtt. A túlélőket búvárok segítették ki a szűk, vízzel elöntött járatokon át - írta meg a Sky News.

A laoszi Rescue Volunteer for People szervezet a közösségi oldalán számolt be a sikeres akcióról. A bejegyzés szerint a barlangban annyira leapadt a víz, hogy a négy férfi az élelmiszert és vizet szállító búvárokkal együtt a felszínre tudott jutni. A mentésről közzétett fotókon a kimentettek hordágyon fekszenek, oxigénmaszkot viselnek, és izolációs fóliába burkolták őket. Nem sokkal korábban, pénteken egy ötödik túlélőt már kihoztak a barlangból. Ez a felszíni művelet mintegy harminc percet vett igénybe.

A beszámolók szerint a helyiek aranyat keresni mentek be a barlangba a múlt héten. Ekkor egy hirtelen áradás elzárta a kijáratot. Egyiküknek még időben sikerült kimenekülnie, és azonnal riasztotta a hatóságokat.

A héttagú csoportból öt embert szerdán találtak meg élve. Két személyt továbbra is eltűntként tartanak nyilván, az ő keresésük jelenleg is tart.

A mentőakciót a rendkívül nehéz terep és a szakadó eső is akadályozta. A barlang bejárata egy meredek, négy kilométeres hegyi gyalogtúrával közelíthető meg. Maga a nyílás rendkívül szűk és sziklás, egyszerre csak egyetlen ember fér át rajta. A helyszín a fővárostól, Vientiántól mintegy 120 kilométerre északra található.

Még több Globál

Dróncsapásokkal folytatódik a háború, egymást lövi Ukrajna és Oroszország - Híreink az orosz-ukrán háborúról szombaton

Lángokban áll egy kulcsfontosságú orosz kikötő: kíméletlen mélységi csapást hajtott végre Ukrajna

Drónok zavarták meg Németország légterét, helikopteres hajtóvadászatot indítottak ellenük

A művelet egyik legnagyobb kihívását az jelentette, hogy a merülésben járatlan túlélőket nulla látótávolság mellett kellett átkísérni az elöntött szakaszokon. A mentésről készült videókon látható, ahogy egy thai búvár, Norraszed Palaszing és a finn Mikko Paasi az alapvető fogásokra tanítja a bent rekedteket.

Kapcsolódó cikkünk

Nyolc nap után találtak élve öt embert egy vízzel elárasztott barlangrendszerben

Címlapkép forrása: Metta Tham Kalasin Rescue Unit via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Tervezett eladások

Átnézem időnként, melyik osztalékrészvényt - amiket nem tartásra, hanem kereskedésre vettem - mikor tudom eladni. Azokat rakom itt ki, amelyeknél van esély néhány hónapos időtávon belül az

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Portfolio X-Cycling Day

Portfolio X-Cycling Day

2026. június 2.

Padel X Network Cup

2026. június 2.

Property X 2026

2026. június 2.

ZALAEGERSZEG - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. június 9.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Elszabadultak az indulatok Orbán Viktor gyűlésén: videón a dulakodás, lépett a rendőrség
Új pozíciót kaphat Orbán Viktor, diplomáciai mentesség is járna mellé
Dróntámadás érte Romániát, a magyar kormány is megszólalt – Híreink az orosz–ukrán háborúról pénteken
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility