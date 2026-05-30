Olyan ajándékot ad Putyinnak Donald Trump, amiről pár éve még csak nem is álmodhatott volna a Kreml ura

Az Egyesült Államok felgyorsítaná az európai bázisairól történő csapatkivonást. A terveket a jövő hónapban mutatják be a NATO-szövetségeseknek - írta a német Welt am Sonntag egy meg nem nevezett Pentagon-forrásra hivatkozva.

Washington még májusban jelentette be, hogy

ötezer katonát von ki Németországból.

Németországban mintegy 35 ezer aktív állományú amerikai katona állomásozik, így az ország az amerikai haderő legnagyobb európai bázisa.

A Pentagon a bejelentéskor hat-tizenkét hónapos kivonási ütemtervet vázolt fel. A Welt am Sonntag értesülései szerint azonban az új tervek lerövidítenék ezt az időkeretet. A lap nem közölt részleteket arról, hogy pontosan mennyivel gyorsulna fel a folyamat, és mely támaszpontokat érintené a változás.

Donald Trump azért kezdett el katonákat kivonni Európából, mert az európai NATO-tagállamok nem segítettek neki az Irán elleni háborúban. Az amerikai elnök még a NATO létjogosultságát is megkérdőjelezte ezután.

Forrás: Reuters

