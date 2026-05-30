  • Megjelenítés
Titokzatos foltok és egy elhallgatott kezelés: meglepő részletek derültek ki Trump orvosi vizsgálatából
Globál

Titokzatos foltok és egy elhallgatott kezelés: meglepő részletek derültek ki Trump orvosi vizsgálatából

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Donald Trump orvosa szerint az amerikai elnök "kiváló egészségi állapotban" van. Ugyanakkor a lábszárán duzzanat, a kezein pedig ártalmatlan véraláfutások figyelhetők meg – derül ki a Fehér Ház által közzétett orvosi jelentésből, melyet a The Guardian szemlézett.

Dr. Sean Barbabella kedden kelt, pénteken nyilvánosságra hozott feljegyzése szerint

Trump szív-, tüdő- és neurológiai funkciói kiválóak.

Az orvos úgy fogalmazott, hogy az elnök "teljes mértékben alkalmas" feladatainak ellátására. Az elnök keddi vizitje a Walter Reed Katonai Egészségügyi Központban már a negyedik volt a második elnöksége alatt.

A vizsgálat a lábszáron enyhe duzzanatot állapított meg, amely azonban a tavalyi állapothoz képest javulást mutat.

Még több Globál

Dróncsapásokkal folytatódik a háború, egymást lövi Ukrajna és Oroszország - Híreink az orosz-ukrán háborúról szombaton

Zelenszkij: brutális támadásra készült Oroszország – De valaki rászólt Putyinra

Olyan ajándékot ad Putyinnak Donald Trump, amiről pár éve még csak nem is álmodhatott volna a Kreml ura

A kézfejeken észlelt véraláfutásokat az orvos gyakorinak és ártalmatlannak minősítette. Ezeket a gyakori kézfogással, valamint a szív- és érrendszeri betegségek megelőzése céljából szedett aszpirin véralvadásgátló hatásával magyarázta.

A feljegyzés nem tért ki a márciusban az elnök nyakán végzett bőrgyógyászati kezelés okára. Arról sem számolt be, hogy újabb MR-vizsgálatra került volna sor, szemben az októberi alkalommal. Az elnök szívműködését megfelelőnek értékelték, az átfogó neurológiai vizsgálat pedig – beleértve a depresszió- és szorongásszűrést is – normális mentális állapotot mutatott.

A dokumentum szerint Trump testmagassága 190 centiméter, testsúlya pedig 108 kilogramm.

Orvosa diétás tanácsadást nyújtott számára, emellett a fizikai aktivitás fokozását és a további fogyást javasolta.

Trump, aki június 14-én tölti be 80. életévét – és ezzel a valaha volt legidősebb hivatalban lévő amerikai elnök –, a vizsgálatot követően maga is azt nyilatkozta, hogy "minden tökéletesen rendben volt".

Kapcsolódó cikkünk

Olyan ajándékot ad Putyinnak Donald Trump, amiről pár éve még csak nem is álmodhatott volna a Kreml ura

Vészjelzést adtak ki az orvosok: olyan gyorsan terjed a halálos vírus, amire még sosem volt példa

Az iráni háború hatása: több vagy kevesebb atombomba lesz ezután a világban?

Címlapkép forrása: The White House / Public Domain via Wikimedia Commons

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Tervezett eladások

Átnézem időnként, melyik osztalékrészvényt - amiket nem tartásra, hanem kereskedésre vettem - mikor tudom eladni. Azokat rakom itt ki, amelyeknél van esély néhány hónapos időtávon belül az

PR cikk

Konferencia ajánló

Portfolio X-Cycling Day

Portfolio X-Cycling Day

2026. június 2.

Padel X Network Cup

2026. június 2.

Property X 2026

2026. június 2.

ZALAEGERSZEG - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. június 9.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Új pozíciót kaphat Orbán Viktor, diplomáciai mentesség is járna mellé
Elszabadultak az indulatok Orbán Viktor gyűlésén: videón a dulakodás, lépett a rendőrség
Dróntámadás érte Romániát, a magyar kormány is megszólalt – Híreink az orosz–ukrán háborúról pénteken
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility