Titokzatos foltok és egy elhallgatott kezelés: meglepő részletek derültek ki Trump orvosi vizsgálatából

Dr. Sean Barbabella kedden kelt, pénteken nyilvánosságra hozott feljegyzése szerint
Trump szív-, tüdő- és neurológiai funkciói kiválóak.
Az orvos úgy fogalmazott, hogy az elnök "teljes mértékben alkalmas" feladatainak ellátására. Az elnök keddi vizitje a Walter Reed Katonai Egészségügyi Központban már a negyedik volt a második elnöksége alatt.
A vizsgálat a lábszáron enyhe duzzanatot állapított meg, amely azonban a tavalyi állapothoz képest javulást mutat.
A kézfejeken észlelt véraláfutásokat az orvos gyakorinak és ártalmatlannak minősítette. Ezeket a gyakori kézfogással, valamint a szív- és érrendszeri betegségek megelőzése céljából szedett aszpirin véralvadásgátló hatásával magyarázta.
A feljegyzés nem tért ki a márciusban az elnök nyakán végzett bőrgyógyászati kezelés okára. Arról sem számolt be, hogy újabb MR-vizsgálatra került volna sor, szemben az októberi alkalommal. Az elnök szívműködését megfelelőnek értékelték, az átfogó neurológiai vizsgálat pedig – beleértve a depresszió- és szorongásszűrést is – normális mentális állapotot mutatott.
A dokumentum szerint Trump testmagassága 190 centiméter, testsúlya pedig 108 kilogramm.
Orvosa diétás tanácsadást nyújtott számára, emellett a fizikai aktivitás fokozását és a további fogyást javasolta.
Trump, aki június 14-én tölti be 80. életévét – és ezzel a valaha volt legidősebb hivatalban lévő amerikai elnök –, a vizsgálatot követően maga is azt nyilatkozta, hogy "minden tökéletesen rendben volt".
