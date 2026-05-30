Tüzet nyitott Amerika: Hellfire-t lőttek ki Irán partjainál - Rakétát kapott a Lian Star
Az amerikai haderő tüzet nyitott egy civil hajóra Irán partjainál: rakétával lőttek meg egy gambiai zászló alatt hajózó teherszállítót, amiért a tengerészek megsértették a Trump által elrendelt blokádot.

Az amerikai Középső Parancsnokság (CENTCOM) közleményében az olvasható, hogy a M/V Lian Star 20 figyelmeztetést is figyelmen kívül hagyott és tovább hajózott annak ellenére, hogy közölték vele, hogy Irán partjainál blokád van érvényben.

Egy amerikai repülőgép Hellfire-rakétát lőtt ki a hajóra, ezzel mozgásképtelenné tették a tengerészeti eszközt.

A CENTCOM további intézkedéseket (pl. a legénység őrizetbe vételét) nem közölte.

Annyit tettek hozzá a bejelentéshez: eddig 5 hajóra nyitottak tüzet Irán körül, mióta érvényben van a blokád, illetve még 116-ot irányítottak át.

