Új pozíciót kaphat Orbán Viktor, diplomáciai mentesség is járna mellé
Külföldi és hazai diplomáciai források szerint "amerikai MAGA-körökben" felmerült egy terv, amely magas rangú ENSZ-pozícióhoz juttatná Orbán Viktort - írja Panyi Szabolcs újságíró a közösségi oldalán. Panyi értesülései szerint a kinevezés elsődleges célja nem a tényleges feladatkör ellátása lenne, hanem a pozícióval járó teljes körű diplomáciai mentesség biztosítása, ez ugyanis jogi védelmet jelentene a volt magyar miniszterelnök számára. Az elképzelés ugyanakkor még nagyon korai fázisban lehet.

Az értesülés szerint a megszellőztetett koncepció csak másodlagos szerepet szán a konkrét tisztségnek,

a lényeg az 1946-os ENSZ-egyezmény által biztosított diplomáciai mentesség megszerzése.

Ennek mértéke azonban a pozíció szintjétől függ. Teljes, a nagykövetekével megegyező védelmet csak a legfelsőbb vezetők, például a főtitkár és helyettesei, valamint a szakosított intézmények vezetői élveznek. Ez a szintű mentesség a büntetőeljárások alól is mentesíti a tisztségviselőt, a házastársát és kiskorú gyermekeit. Az alacsonyabb rangú tisztviselőket a jog csak a hivatali idejük alatt védi. Ráadásul ez a védelem kizárólag a hivatalos minőségükben végzett tevékenységükre vonatkozik.

Panyi szerint a terv megvalósításában az amerikai támogatás mellett Orbán számíthat Javier Milei argentin elnök segítségére is.

Ennek az ad különös jelentőséget, hogy António Guterres ENSZ-főtitkár utódlásáért jelenleg is zajlik a verseny. A poszt legesélyesebb várományosa a Nemzetközi Atomenergia-ügynökséget vezető Rafael Grossi, aki közel áll a szintén argentin Mileihez.

Az esetleges ENSZ-kinevezés jó eséllyel a szervezet New York-i központjába szólna - írja Panyi. Ez azért is figyelemre méltó, mert a miniszterelnök lánya, Orbán Ráhel és veje, Tiborcz István tavaly már New Yorkba költözött, így a "családi bázis" már adott. Orbán a nyáron az Egyesült Államokba utazik a labdarúgó-világbajnokságra, egy ilyen tisztség pedig lehetővé tenné számára a hosszabb távú kint tartózkodást.

Az ENSZ-állás elegáns megoldást kínálna számára, ezzel elkerülhetné a politikai menedékjog kérését és egy esetleges kiadatási eljárást,

amennyiben a hazai politikai helyzet kedvezőtlenné válna számára. Ez a forgatókönyv ugyanakkor még nagyon korai fázisban van.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Benko Vivien Cher

Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility