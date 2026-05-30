Új pozíciót kaphat Orbán Viktor, diplomáciai mentesség is járna mellé

Az értesülés szerint a megszellőztetett koncepció csak másodlagos szerepet szán a konkrét tisztségnek,
a lényeg az 1946-os ENSZ-egyezmény által biztosított diplomáciai mentesség megszerzése.
Ennek mértéke azonban a pozíció szintjétől függ. Teljes, a nagykövetekével megegyező védelmet csak a legfelsőbb vezetők, például a főtitkár és helyettesei, valamint a szakosított intézmények vezetői élveznek. Ez a szintű mentesség a büntetőeljárások alól is mentesíti a tisztségviselőt, a házastársát és kiskorú gyermekeit. Az alacsonyabb rangú tisztviselőket a jog csak a hivatali idejük alatt védi. Ráadásul ez a védelem kizárólag a hivatalos minőségükben végzett tevékenységükre vonatkozik.
Panyi szerint a terv megvalósításában az amerikai támogatás mellett Orbán számíthat Javier Milei argentin elnök segítségére is.
Ennek az ad különös jelentőséget, hogy António Guterres ENSZ-főtitkár utódlásáért jelenleg is zajlik a verseny. A poszt legesélyesebb várományosa a Nemzetközi Atomenergia-ügynökséget vezető Rafael Grossi, aki közel áll a szintén argentin Mileihez.
Az esetleges ENSZ-kinevezés jó eséllyel a szervezet New York-i központjába szólna - írja Panyi. Ez azért is figyelemre méltó, mert a miniszterelnök lánya, Orbán Ráhel és veje, Tiborcz István tavaly már New Yorkba költözött, így a "családi bázis" már adott. Orbán a nyáron az Egyesült Államokba utazik a labdarúgó-világbajnokságra, egy ilyen tisztség pedig lehetővé tenné számára a hosszabb távú kint tartózkodást.
Az ENSZ-állás elegáns megoldást kínálna számára, ezzel elkerülhetné a politikai menedékjog kérését és egy esetleges kiadatási eljárást,
amennyiben a hazai politikai helyzet kedvezőtlenné válna számára. Ez a forgatókönyv ugyanakkor még nagyon korai fázisban van.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Benko Vivien Cher
Karrieröngyilkosság vagy egy jobb világ kezdete?
Aki nem hisz a HO-ban, az a XX. században ragadt.
Elképesztő jelenetek a magyar utcákon: nagy erőkkel csaptak le a rendőrök a tomboló szurkolókra
Sok embert előállítottak.
Felesleges, drága, elvarratlan szálakat hagy az Orbán-kabinet a Tisza-kormányra az EU bíróságán
Nehéz viták maradtak az ország új vezetésére, amelyek gyors lezárásával sokat spórolhat a költségvetés.
Tragikus buszbaleset Pécs határában, a sofőr meghalt, sokan megsérültek
Pécs polgármestere közölte a hírt.
Veszteséges lett a Kutyapárt, más pártok is felfedték a pénzügyeiket
Most be lehet pillantani a pénztárcájukba.
Születésnapi számvetés - mit hozott az Összkép 11. éve?
A mély elemzések, a világunk megértetésére törekvő erőfeszítések nem divatosak. Kevés helyen tálunk ilyet és kevesen is olvassák ezeket. Lehetséges-e egyáltalán, hogy a gazdaság, a társ
Tervezett eladások
Átnézem időnként, melyik osztalékrészvényt - amiket nem tartásra, hanem kereskedésre vettem - mikor tudom eladni. Azokat rakom itt ki, amelyeknél van esély néhány hónapos időtávon belül az
Kivezeti az egyik nagybank a 3% alatti kamatszintet az Otthon Startnál
Az UniCredit Bank június elsejétől 3 százalékos kamat mellett kínálja az Otthon Start hitelt. Ez azt is jelenti, hogy a bank a korábbi extra kedvezményét visszavonja, azaz már nem lehet nála é
Sok vagy kevés a Mediaworks-re kiszabott 50 millió Ft-os adatvédelmi bírság?
A héten 50 millió forint összegű adatvédelmi bírságot szabott ki a Mediaworks Hungary Zrt.-vel szemben a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH), arra tekintettel, hogy a
Zsiday Viktor: "Eljátszottuk a saját deviza lehetőségét"
A magyar gazdaság még az általános iskolában van, a korrupció, a torz intézményrendszer és a "mutyiszféra" visszafogja a növekedést és a versenyképességet. Nem kellene a... The post Zsiday
Örökség - kitagadás és kizárás jogi kérdései, amin milliók múlhatnak
Az örökségből való kizárás és a kitagadás nem ugyanaz - a különbségen pedig akár milliók múlhatnak. Míg a kizárás esetén a törvényes örökös továbbra is jogosult lehet kötelesrész
Miért nincs nő? - HOLD After Hours feat. Szabó Dávid
A tavaszi szezon utolsó adása kriptoDáviddal, költségvetéssel és Trumppal. Az eufóriának vége, mindenki mehet vissza dolgozni! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours... The
Bejárható Anglia teljes partvonala: megnyílt a világ leghosszabb tengerparti gyalogútja
Hivatalosan is megnyílt a King Charles III England Coast Path, amely elsőként teszi lehetővé, hogy egyetlen kijelölt útvonalon lehessen végiggyalogolni Anglia teljes
Eldőlt! Magyar Péter hazahozhat 6 ezer milliárdot: mihez kezd a kormány ennyi pénzzel?
Hatalmas összegről van szó.
67 ezer ember egyszerre posztol és telefonál: hogy bírja a hálózat a BL-döntő terhelését?
Kovács Ádámot, a Telekom mobilhálózat fejlesztési csoportvezetőjét kérdeztük.
Madár István: Ez a két dolog elengedhetetlen a 2031-es euróhoz
Milyen minőségű gazdaságpolitika szükséges az ötéves projekthez?
Így kezdj bele a tőzsdei grafikonelemzésbe!
Online előadásunk megmutatja, hogyan válhat a technikai elemzés a magabiztos és tudatos tőzsdei döntések egyik legerősebb eszközévé.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?