Váratlan tárgyalásba kezdett az Egyesült Államok régi ellenségével: pattanásig feszült a helyzet a katonai bázis határán
Az Egyesült Államok Déli Parancsnokságának (SOUTHCOM) vezetője személyesen találkozott kubai katonai vezetőkkel a guantánamói haditengerészeti támaszpont határvonalánál - jelentette a CNN.

Francis Donovan tábornok, a SOUTHCOM parancsnoka pénteken találkozott Roberto Legrá Sotolongo kubai hadseregparancsnokkal, a vezérkari főnök első helyettesével és más kubai katonai vezetőkkel.

A SOUTHCOM közleménye szerint a felek "a műveleti biztonság kérdéseiről folytattak rövid eszmecserét".

A kubai védelmi minisztérium pozitívnak értékelte a megbeszélést. A találkozón a katonai övezet elválasztó határvonala körüli biztonsági kérdéseket tárgyalták meg. Emellett megállapodtak a két katonai parancsnokság közötti kommunikáció fenntartásában.

A találkozóra az amerikai katonai jelenlét fokozódása közepette került sor, miután a USS Nimitz repülőgép-hordozó csapásmérő köteléke a múlt héten megérkezett a Karib-térségbe. A megbeszélés mindössze napokkal azután zajlott, hogy Miguel Díaz-Canel kubai elnök arra figyelmeztetett:

egy amerikai katonai támadás a sziget ellen "beláthatatlan következményekkel járó vérontást okozna".

Ez már legalább a második magas szintű amerikai–kubai találkozó az elmúlt hetekben. Május elején John Ratcliffe, a CIA igazgatója utazott Havannába, ahol a kubai belügyminisztérium és a hírszerzés vezetőivel tárgyalt. A guantánamói bázis határvonalánál korábban havonta tartottak úgynevezett határvonal menti egyeztetéseket az amerikai és a kubai katonai vezetők között. Ezeket a találkozókat azonban Donald Trump második hivatalba lépése óta felfüggesztették.

Címlapkép forrása: Joe Raedle/Getty Images

