Zelenszkij: brutális támadásra készült Oroszország – De valaki rászólt Putyinra
Zelenszkij: brutális támadásra készült Oroszország – De valaki rászólt Putyinra

Ukrajna valamelyik „partnere” arra kérte Vlagyimir Putyin orosz elnököt, hogy ne hajtsa végre a napokban bejelentett, Ukrajna elleni „masszív légitámadást” – állítja Volodimir Zelenszkij ukrán elnök az UNN cikke szerint.

Tudjuk, hogy a partnereink beszéltek az oroszokkal erről. Nem gondoljuk azt, hogy ettől bárki is Moszkvában megváltoztatja a terveit”

– mondta Zelenszkij.

Azt nem mondta, hogy pontosan ki volt az, aki „odaszólt” Oroszországnak, de igencsak jó esély van rá, hogy az Egyesült Államok volt az, amely próbál éppen békét teremteni Ukrajna és Oroszország közt.

Zelenszkij hangsúlyozta: az ukrán hírszerzés információi szerint Oroszország továbbra is készül az említett „masszív csapásra,” ezért fontos, hogy a polgári lakosság is kövesse a légvédelmi erők és a kormányzat utasításait.

Váratlan tárgyalásba kezdett az Egyesült Államok régi ellenségével: pattanásig feszült a helyzet a katonai bázis határán

Titokzatos foltok és egy elhallgatott kezelés: meglepő részletek derültek ki Trump orvosi vizsgálatából

Dróncsapásokkal folytatódik a háború, egymást lövi Ukrajna és Oroszország - Híreink az orosz-ukrán háborúról szombaton

Címlapkép forrása: Oles Kromplias/Global Images Ukraine via Getty Images

