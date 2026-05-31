Bekeményít Irán: nem bízunk az amerikai ígéretekben!
Irán főtárgyalója, Mohammad Báger Gálibáf határozottan kijelentette, hogy Teherán nem bízik az ellenség ígéreteiben. A nukleáris tárgyalások során kizárólag kézzelfogható eredményeket hajlandók elfogadni.

Az IRNA iráni állami hírügynökség által idézett nyilatkozatában

Gálibáf leszögezte: semmilyen megállapodás nem jöhet létre addig, amíg az iráni nemzet jogai nincsenek maradéktalanul biztosítva.

A főtárgyaló hangsúlyozta, hogy Irán számára nem a puszta ígéretek, hanem kizárólag az objektív és mérhető eredmények számítanak.

Ezek a kijelentések arra utalnak, hogy Teherán továbbra is kemény álláspontot képvisel a tárgyalásokon. Nem hajlandók engedményeket tenni pusztán diplomáciai gesztusokért cserébe. Gálibáf szavai egyben az iráni belpolitikának is szólnak. A vezetés ugyanis el kívánja kerülni, hogy bármilyen megállapodást a nemzeti érdekek feladásaként értelmezzen a közvélemény.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

