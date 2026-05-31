Bekövetkezett, amitől sokan rettegtek: új helyen bukkant fel a rendkívül halálos vírus

Brazíliában két ebolagyanús esetet is vizsgálnak. Az egyik São Paulo, a másik pedig Rio de Janeiro államban bukkant fel. A hatóságok vasárnap közölték, hogy egyik esetben sem zárható ki az ebolafertőzés, bár a betegeknél már más kórokozókat is kimutattak.

A São Paulo állambeli páciens a Kongói Demokratikus Köztársaságból érkezett. Az afrikai országból való hazatérése után lázas tünetekkel fordult orvoshoz. A vizsgálatok agyhártyagyulladást mutattak ki nála. A brazil egészségügyi minisztérium külön közleményben tudatta, hogy

a férfit intubálni kellett, állapota pedig súlyos.

Rio de Janeiro államban egy Ugandából nemrég hazatért betegnél merült fel az ebolafertőzés gyanúja. Az ő esetében maláriát igazoltak a vizsgálatok. A hatóságok azonban hangsúlyozták, hogy egy másik betegség diagnosztizálása önmagában nem zárja ki az ebola jelenlétét.

Mindkét afrikai ország, ahonnan a betegek érkeztek, ebolajárvánnyal küzd.

A két brazíliai eset kivizsgálása továbbra is folyamatban van.

