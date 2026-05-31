Fontos információk láttak napvilágot a Magyarország szomszédjában becsapódó drónról

A szakértői vizsgálat egyértelmű következtetése, hogy orosz gyártmányú drón csapódott be péntek hajnalban a kelet-romániai Galacon egy panelházba - jelentette be vasárnap a román államfő.

Nicusor Dan a Facebookon közzétett, a drónról készült fotókkal illusztrált bejegyzésében rámutatott:

a begyűjtött dróndarabokon látható cirill betűs felirata is igazolja, hogy Gerany-2 típusú drónról van szó,

az elektronikai alkatrészek, a navigációs rendszerek, a vezérlőmodulok, a hajtómű és a szerkezeti elemek pedig nagyon hasonlítanak a Románia területén korábban talált, orosz gyártmányú Gerany-2 drónok részegységeihez.

A román államfő azt követően tette közzé a szakértői vizsgálat eredményét, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök kétségbe vonta a Romániában becsapódott drón orosz eredetét.

